Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
09.05.2026 19:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2026, 11:24 | Обновлено 09 мая 2026, 11:34
14
0

Атлетико – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 9 мая в 19:30 по Киеву

09 мая 2026, 11:24 | Обновлено 09 мая 2026, 11:34
14
0
Атлетико – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая на «Метрополитано» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Сельтой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Атлетико»

Команда уже не так и переживает по поводу того, как завершится нынешний сезон в разрезе Примеры. Хотя тут как раз гранд точно играл не так, как рассчитывал, даже хуже ожидаемого. Ведь он постулирует себя как конкурент для «Реала» с «Барселоной». А на деле снова уступает даже третье место – если раньше, в 2024-м, в пользу «Жироны», то сейчас отстают от «Вильярреала». 2-0 с «Валенсией» в прошлом туре означал только сохранение статус-кво в виде пятиочкового отставания. Только теперь еще и осталось всего четыре тура.

Вместо Ла Лиги Симеоне гнался, особенно весной, за двумя зайцами. И в итоге, победив и в Кубке, и в Лиге чемпионов «Барселону», потом проигрывал – в Копа «Реалу Сосьедад» по итогам пенальти, а во вторник в Лондоне «Арсеналу» в полуфинале после 1-1 дома.

«Сельта»

Клуб очень удачно сделал ставку на Хиральдеса два года назад. Тот сначала сумел исправить то, что в Виго наворотил его статусный предшественник, Бенитес. А потом, в первом своем полноценном сезоне как наставник, он поднял подопечных на седьмое место!

Вернувшись таким образом наконец-то в Лигу Европы, команда и там не затерялась. Точнее, смогла даже достойно себя проявить, дойдя до четвертьфинала. Уже там, правда, уступили «Фрайбургу», что забивал испанцам по трижды в каждом поединке. При этом в Примере, несмотря на скептические ожидания, сумели не сдать позиции. Более того, несмотря на ряд неприятных отрезков, в том числе и весной, идут шестыми! К тому же на прошлой неделе, после пяти поражений кряду, наконец-то выиграли – дома 3-1 с «Эльче».

Статистика личных встреч

Семь раз кряду выигрывали мадридцы. Но оба очных матча 2025-го года закончились ничьими, причем с идентичным счетом 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят больше в Гризманна и компанию. Но им будет сложно настроиться на поединок после неудачи в Англии. Ставим на то, что гости, воспользовавшись этим, сумеют не проиграть (коэффициент – 1,76).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
9 мая 2026 -
19:30
Сельта
Сельта не проиграет 1,76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Севилья – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27
Александра Олейникова – Линда Носкова. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking Атлетико Мадрид Сельта прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины

Турнир во втором по счету дивизионе

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09 мая 2026, 07:25 12
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера

Риццоли считает, что Матвей забил чистый гол

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09.05.2026, 09:25
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
Футбол | 09.05.2026, 09:39
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем