Атлетико Мадрид

9 мая на «Метрополитано» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Сельтой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Атлетико»

Команда уже не так и переживает по поводу того, как завершится нынешний сезон в разрезе Примеры. Хотя тут как раз гранд точно играл не так, как рассчитывал, даже хуже ожидаемого. Ведь он постулирует себя как конкурент для «Реала» с «Барселоной». А на деле снова уступает даже третье место – если раньше, в 2024-м, в пользу «Жироны», то сейчас отстают от «Вильярреала». 2-0 с «Валенсией» в прошлом туре означал только сохранение статус-кво в виде пятиочкового отставания. Только теперь еще и осталось всего четыре тура.

Вместо Ла Лиги Симеоне гнался, особенно весной, за двумя зайцами. И в итоге, победив и в Кубке, и в Лиге чемпионов «Барселону», потом проигрывал – в Копа «Реалу Сосьедад» по итогам пенальти, а во вторник в Лондоне «Арсеналу» в полуфинале после 1-1 дома.

«Сельта»



Клуб очень удачно сделал ставку на Хиральдеса два года назад. Тот сначала сумел исправить то, что в Виго наворотил его статусный предшественник, Бенитес. А потом, в первом своем полноценном сезоне как наставник, он поднял подопечных на седьмое место!

Вернувшись таким образом наконец-то в Лигу Европы, команда и там не затерялась. Точнее, смогла даже достойно себя проявить, дойдя до четвертьфинала. Уже там, правда, уступили «Фрайбургу», что забивал испанцам по трижды в каждом поединке. При этом в Примере, несмотря на скептические ожидания, сумели не сдать позиции. Более того, несмотря на ряд неприятных отрезков, в том числе и весной, идут шестыми! К тому же на прошлой неделе, после пяти поражений кряду, наконец-то выиграли – дома 3-1 с «Эльче».

Статистика личных встреч

Семь раз кряду выигрывали мадридцы. Но оба очных матча 2025-го года закончились ничьими, причем с идентичным счетом 1-1.

Прогноз



Букмекерские конторы верят больше в Гризманна и компанию. Но им будет сложно настроиться на поединок после неудачи в Англии. Ставим на то, что гости, воспользовавшись этим, сумеют не проиграть (коэффициент – 1,76).