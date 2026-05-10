10 мая 2026, 00:16 | Обновлено 10 мая 2026, 00:19
Бывший босс Тоттенхэма выставил на продажу коллекцию искусства на £200 млн

Коллекция Джо Льюиса может установить новый рекорд на аукционе Sotheby’s

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Льюис

Экс-владелец «Тоттенхэма» Джо Льюис выставит на аукцион Sotheby’s в Лондоне коллекцию искусства стоимостью около £200 миллионов.

89-летний миллиардер владеет роскошной яхтой Aviva стоимостью £250 миллионов, которую называют его «плавучим домом и офисом». На борту есть даже полноценный корт для падела, а интерьер украшен дорогими картинами.

На продажу выставят около 50 работ, которые Льюис и его дочь Вивьен собирали последние 50 лет. Среди них – произведения Матисса, Пикассо и картина Густава Климта Bildnis Gertrud Loew, оцениваемая примерно в £30 миллионов.

В Sotheby’s считают, что коллекция может побить британский рекорд продаж частного собрания. Ранее в марте четыре картины Льюиса уже ушли с молотка за £36 миллионов.

Полную коллекцию миллиардера когда-то оценивали почти в £1 миллиард.

В 2024 году Льюис избежал тюрьмы после признания в инсайдерской торговле. Суд ограничился штрафом в £4 миллиона из-за проблем со здоровьем бизнесмена.

фото бизнес lifestyle Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
