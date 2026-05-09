Украина. Первая лига
09 мая 2026, 22:12 |
Тренер Агробизнеса рассказал, хочет ли его команда выйти в УПЛ

Александр Чижевский объяснил ситуацию

Как известно, после матча 26-го тура чемпионата первой лиги «Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес» (4:0) разгорелись страсти, связанные с упреком в адрес волочисской команды со стороны болельщиков в игре «на контору». Главный тренер «аграриев» Александр Чижевский в ответ на обвинения разместил на своей странице в Facebook пост, в котором попытался опровергнуть подозрения и объяснить ситуацию.

О том, насколько этот инцидент повлиял на его подопечных, а также перспективы «Агробизнеса» в борьбе за повышение в ранге, наставник рассказал в интервью Sport.ua.

– Ваш пост в Facebook имел большой резонанс в футбольной Украине. Успокоились ли уже болельщики, и можно ли в этой теме ставить точку?

– Они никогда не угомонятся. Когда команда выигрывает – все хлопают, а когда происходит поражение (тем более с большим счетом), то все наоборот. Такие вещи всегда были, есть и будут. Я понимаю, что обычный болельщик всегда будет так реагировать. Но оснований для того, чтобы винить команду в таких играх, нет. Если у кого-нибудь они вдруг есть – пожалуйста, озвучивайте. А что угодно писать может каждый. И ничего здесь не поделаешь.

– Как отреагировали за обвинения сами футболисты? Возможно, это наложило на их психологическое состояние негативный отпечаток?

– Понятно, что он есть. Ведь читать подобное каждому неприятно. Разве что не сидеть в соцсетях, чтобы не видеть такие вещи. Поэтому я со своей стороны пытаюсь подопечных предостерегать от всего этого.

– И насколько это удается?

– Во всяком случае, после того, как несколько дней пошумели, на сегодняшний день уже успокоились. И так от игры к игре. Болельщики так устроены: завтра команда выиграет – все они будут говорить «здорово», как и наоборот после неудачи. Думаю, что и в других городах тоже. Возможно, и в среде одесских любителей футбола тоже не обошлось без «вбросов», когда «Черноморец» проиграл 0:4 «Виктории». Если же анализировать нашу ситуацию, это последствия предыдущих лет. Осенью мы обычно прем, прем, прем, а весной случались провалы. И где-то за счет этого оно пошло по накопительной.

– У «Агробизнеса» сейчас есть неплохие шансы занять позицию, позволяющую вести борьбу в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге. Есть ли мнения о том, что наконец-то пришла пора попытаться повыситься в ранге?

– Мы этого хотим.

– Готовы к такому шагу?

– По крайней мере, если бы не хотели, то не были бы готовы. А если хотим – значит, есть основания для этого.

– В таком случае возникает вопрос: а как насчет соответствующей инфраструктуры – в частности, стадиона и финансовых возможностей?

– Это не ко мне вопрос. Это уже прерогатива президента клуба, который и будет принимать остальные решения. Наше дело – попытаться сделать то, что от нас зависит: попасть в переходные матчи. А там, как Бог даст.

– Президент в повышении в ранге заинтересован?

– Во всяком случае, он не против.

– Если предположить, что ваша команда финиширует на одном из мест, которое дает право играть в переходных поединках и выйдет из них победителем, то где она будет проводить домашние матчи в элите?

– Однозначно: варианты есть. Однако озвучивать их пока не буду. Могу сказать, что никто бы просто так их не рассматривал.

Комментарии 0
