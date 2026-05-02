Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский отреагировал на информацию о том, что его команда участвует в договорных матчах.

«Уважаемые журналисты и болельщики ФК «Агробизнес»!!!

Я уверяю, что команда очень хочет попасть в четверку сильнейших, что даст возможность сыграть в переходных матчах за выход в Премьер-лигу! То, что у нас наблюдаются провалы в чемпионате – это, наверное, недостаток опыта у футболистов, потому что по игре мы никому не проиграли. Прошу вас не распространять разную информацию о букмекерской конторе, что «Агробизнес» сдает игры, потому что я уверен в команде на все 200%.

Если у кого-то есть достоверная информация о канторе, присылайте на сайт, и с этим разберутся соответствующие органы, а писать о том, чего нет, не стоит.

Дайте команде спокойно доиграть чемпионат, а потом будем проводить анализ выступления!!! Я вас умоляю», – сказал Чижевский.