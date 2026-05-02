Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Украина. Первая лига
02 мая 2026, 22:26 | Обновлено 02 мая 2026, 23:13
1236
0

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений

Чижевский заверил, что его команда не участвует в договорных матчах

02 мая 2026, 22:26 | Обновлено 02 мая 2026, 23:13
1236
0
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Getty Images/Global Images Ukraine. лександр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский отреагировал на информацию о том, что его команда участвует в договорных матчах.

«Уважаемые журналисты и болельщики ФК «Агробизнес»!!!

Я уверяю, что команда очень хочет попасть в четверку сильнейших, что даст возможность сыграть в переходных матчах за выход в Премьер-лигу! То, что у нас наблюдаются провалы в чемпионате – это, наверное, недостаток опыта у футболистов, потому что по игре мы никому не проиграли. Прошу вас не распространять разную информацию о букмекерской конторе, что «Агробизнес» сдает игры, потому что я уверен в команде на все 200%.

Если у кого-то есть достоверная информация о канторе, присылайте на сайт, и с этим разберутся соответствующие органы, а писать о том, чего нет, не стоит.

Дайте команде спокойно доиграть чемпионат, а потом будем проводить анализ выступления!!! Я вас умоляю», – сказал Чижевский.

По теме:
Воробей: «Это лучший нападающий Шахтера»
Воробей: «Игра с Динамо не будет проходной для Шахтера»
Владимир ШАРАН: «Самый тяжелый поединок в карьере»
Александр Чижевский договорные матчи Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02 мая 2026, 15:59 54
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19

Киевляне выиграли на своем поле и продолжают борьбу

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 26
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Игорь Суркис отметил особую дату
Футбол | 02.05.2026, 22:22
Игорь Суркис отметил особую дату
Игорь Суркис отметил особую дату
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 02.05.2026, 06:10
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем