  4. Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм
Арсенал
09 мая 2026, 21:42 | Обновлено 09 мая 2026, 22:19
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 мая в 18:30 по Киеву

ФК Арсенал

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Вест Хэм

После очень неудачного начала сезона коллектив долго не мог найти свою игру и практически все время провел в зоне вылета. Клуб находится там до сих пор – после 35 матчей Премьер-лиги на его балансе есть только 36 баллов, что пока позволяют находиться на 18-м месте общего зачета. Хотя расстояние от безопасной зоны невелико – всего 1 зачетный пункт.

В Кубке Англии лондонцы обыграли «КПР», «Бертон Альбион» и «Брентфорд», однако уступили «Лидсу» в четвертьфинале турнира.

Арсенал

Результаты канониров в текущем сезоне впечатляют. По итогам 35 игр Премьер-лиги на балансе коллектива уже 76 очков, что пока позволяют ему находиться на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити» пока составляет 5 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе. В Кубке Англии лондонцы дошли до четвертьфинала, где со счетом 2:1 уступили «Саутгемптону».

В Лиге чемпионов путь «Арсенала» проходит без поражений – в плей-офф коллектив выбил «Байер», «Спортинг» и «Атлетико Мадрид», благодаря чему и квалифицировался в финал, где встретится с французским «ПСЖ».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На балансе канониров 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • «Арсенал» пропустил всего 1 гол за последние 4 игры.
  • В 4/5 предыдущих играх «Вест Хема» было забито более 2.5 гола.
  • «Арсенал» победил только в 1/5 предыдущих выездных матчей.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

