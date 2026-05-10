Вест Хэм – Арсенал – 0:1. Почему отменили гол на 90+5. Видео гола и обзор

Вечером 10 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал в гостях переиграл Вест Хэм (1:0) в лондонском дерби и упрочил лидерство.

Единственный в матче гол забил Леандро Троссард на 83-й минуте.

В конце игры произошел скандальный момент, гол Каллума Уилсона для Вест Хэма на 90+5 минуте был отменен после просмотра VAR из-за фола в атаке.

АПЛ. 36-й тур, 10 мая 2026

Вест Хэм – Арсенал – 0:1

Гол: Леандро Троссард, 83

