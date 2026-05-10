Англия10 мая 2026, 20:59 | Обновлено 10 мая 2026, 21:17
1242
Вест Хэм – Арсенал – 0:1. Почему отменили гол на 90+5. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 10 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал в гостях переиграл Вест Хэм (1:0) в лондонском дерби и упрочил лидерство.
Единственный в матче гол забил Леандро Троссард на 83-й минуте.
В конце игры произошел скандальный момент, гол Каллума Уилсона для Вест Хэма на 90+5 минуте был отменен после просмотра VAR из-за фола в атаке.
АПЛ. 36-й тур, 10 мая 2026
Вест Хэм – Арсенал – 0:1
Гол: Леандро Троссард, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
Комментарии 3
Отак і профукає Арсенал чемпіонство..
