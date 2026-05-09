Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году

Александр Зубков отметился очередным голом за Трабзонспор в чемпионате Турции.

Это произошло в выездном матче 33 тура против Бешикташа.

Этот гол стал 25-м, забитым украинскими игроками в 2026 году в топ-10 европейских чемпионатах.

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

6 – Владислав Ванат (Жирона)

4 – Артем Степанов (Утрехт)

4 – Руслан Малиновский (Дженоа)

4 – Роман Яремчук (Лион)

3 – Виктор Цыганков (Жирона)

2 – Александр Зубков (Трабзонспор)

1 – Артем Довбик (Рома)

1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

В чемпионате Турции этот гол стал для Зубкова 10-м: 6 в сезоне 2024/25 и 4 в сезоне 2025/26.

Игрок Трабзонспор стал только третьим украинцем с 10+ голами в турецкой Суперлиге. Ранее подобными достижениями отмечались Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Украинские футболисты с 10+ голами в чемпионате Турции

25 – Артем Кравец (16 – Кайсериспор, 9 – Коньяспор)

16 – Евгений Селезнев (9 – Акхисарспор, 7 – Кардемир Карабюкспор)

10 – Александр Зубков (Трабзонспор)