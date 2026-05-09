Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году
Вспомним всех украинских футболистов, забивавших голы в текущем году в сильнейших лигах
Александр Зубков отметился очередным голом за Трабзонспор в чемпионате Турции.
Это произошло в выездном матче 33 тура против Бешикташа.
Этот гол стал 25-м, забитым украинскими игроками в 2026 году в топ-10 европейских чемпионатах.
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
- 6 – Владислав Ванат (Жирона)
- 4 – Артем Степанов (Утрехт)
- 4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 4 – Роман Яремчук (Лион)
- 3 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 2 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 1 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
В чемпионате Турции этот гол стал для Зубкова 10-м: 6 в сезоне 2024/25 и 4 в сезоне 2025/26.
Игрок Трабзонспор стал только третьим украинцем с 10+ голами в турецкой Суперлиге. Ранее подобными достижениями отмечались Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).
Украинские футболисты с 10+ голами в чемпионате Турции
- 25 – Артем Кравец (16 – Кайсериспор, 9 – Коньяспор)
- 16 – Евгений Селезнев (9 – Акхисарспор, 7 – Кардемир Карабюкспор)
- 10 – Александр Зубков (Трабзонспор)
GOL | Beşiktaş 1-1 Trabzonspor— Anlık Goller (@Golanlik43) May 9, 2026
⚽️ 15' Zubkov pic.twitter.com/WxI9tSyNMn
