Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году
Турция
09 мая 2026, 20:43 | Обновлено 09 мая 2026, 20:45
93
0

Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году

Вспомним всех украинских футболистов, забивавших голы в текущем году в сильнейших лигах

09 мая 2026, 20:43 | Обновлено 09 мая 2026, 20:45
93
0
Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Александр Зубков отметился очередным голом за Трабзонспор в чемпионате Турции.

Это произошло в выездном матче 33 тура против Бешикташа.

Этот гол стал 25-м, забитым украинскими игроками в 2026 году в топ-10 европейских чемпионатах.

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 6 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 4 – Артем Степанов (Утрехт)
  • 4 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 4 – Роман Яремчук (Лион)
  • 3 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 2 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

В чемпионате Турции этот гол стал для Зубкова 10-м: 6 в сезоне 2024/25 и 4 в сезоне 2025/26.

Игрок Трабзонспор стал только третьим украинцем с 10+ голами в турецкой Суперлиге. Ранее подобными достижениями отмечались Артем Кравец (25) и Евгений Селезнев (16).

Украинские футболисты с 10+ голами в чемпионате Турции

  • 25 – Артем Кравец (16 – Кайсериспор, 9 – Коньяспор)
  • 16 – Евгений Селезнев (9 – Акхисарспор, 7 – Кардемир Карабюкспор)
  • 10 – Александр Зубков (Трабзонспор)
По теме:
На замену Икарди. У лидера Шахтера появился неожиданный вариант трансфера
«Вызывает беспокойство». Яремчук обратился к французам по поводу войны
Манчестер Сити – Брентфорд. Видео голов и обзор (обновляется)
статистика чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Трабзонспор Бешикташ Владислав Ванат Артем Степанов Руслан Малиновский Роман Яремчук Виктор Цыганков Артем Довбик Егор Ярмолюк Артем Кравец Евгений Селезнев
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Футбол | 09 мая 2026, 17:28 97
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ

Команды не порадовали болельщиков голами

Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»
Футбол | 09 мая 2026, 17:58 1
Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»
Жозе МОУРИНЬО: «Я не люблю футболистов, которые проигрывают»

Португальский специалист дал большое интервью La Gazetta Dello Sport

В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09.05.2026, 07:25
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2026, 21:27
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 70
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем