Турция09 мая 2026, 20:24 | Обновлено 09 мая 2026, 20:25
ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи
Александр поразил ворота «Бешикташа»
29-летний украинский вингер Александр Зубков забил за «Трабзонспор» в важном матче 33-го тура против «Бешикташа».
Александр отличился голом после передачи Умута Найира и сравнял счёт на 15-й минуте.
Для Зубкова этот забитый мяч стал четвертым в сезоне в 35 матчах. Также на его счету украинца 11 результативных передач.
В последний раз Александр забил в составе «Трабзонспора» 23 января: тогда вингер поразил ворота «Касымпаши» (2:1).
