ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи

29-летний украинский вингер Александр Зубков забил за «Трабзонспор» в важном матче 33-го тура против «Бешикташа».

Александр отличился голом после передачи Умута Найира и сравнял счёт на 15-й минуте.

Для Зубкова этот забитый мяч стал четвертым в сезоне в 35 матчах. Также на его счету украинца 11 результативных передач.

В последний раз Александр забил в составе «Трабзонспора» 23 января: тогда вингер поразил ворота «Касымпаши» (2:1).

