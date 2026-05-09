Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи
Турция
09 мая 2026, 20:24 | Обновлено 09 мая 2026, 20:25
418
1

ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи

Александр поразил ворота «Бешикташа»

09 мая 2026, 20:24 | Обновлено 09 мая 2026, 20:25
418
1 Comments
ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

29-летний украинский вингер Александр Зубков забил за «Трабзонспор» в важном матче 33-го тура против «Бешикташа».

Александр отличился голом после передачи Умута Найира и сравнял счёт на 15-й минуте.

Для Зубкова этот забитый мяч стал четвертым в сезоне в 35 матчах. Также на его счету украинца 11 результативных передач.

В последний раз Александр забил в составе «Трабзонспора» 23 января: тогда вингер поразил ворота «Касымпаши» (2:1).

ВИДЕО. Зубков забил за Трабзонспор после 4 месяцев засухи

По теме:
На замену Икарди. У лидера Шахтера появился неожиданный вариант трансфера
ВИДЕО. Доку снова забил супергол в девятку. Ман Сити вышел вперед
Зубков забил 25-й украинский гол в топ-10 лигах в 2026 году
Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Бешикташ видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем
Футбол | 09 мая 2026, 10:27 7
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер из-за личных проблем

Руководство «Трабзонспора» в ближайшее время проведет встречу с Александром Зубковым

Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»
Футбол | 09 мая 2026, 18:22 0
Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»
Виталий РОМАН: «Мы настраивались на победу»

Защитник «Руха» прокомментировал нулевую ничью с «Вересом»

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09.05.2026, 07:25
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ура!🥳
Ответить
0
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 70
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем