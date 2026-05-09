  4. Оборона Челси так безобразно не играла уже 35 лет
09 мая 2026, 20:21
В матче 36-го тура Премьер-лиги Англии с «Ливерпулем» «Челси» ушел от поражения благодаря курьезному голу, когда оборона противника просто застыла во время стандарта у ворот «красных» (1:1). Но и линия защиты лондонцев отличилась со знаком «минус».

Сегодняшний поединок стал для «Челси» 14-м подряд в чемпионате Англии, в котором команда пропускала, что в последний раз случалось еще в далеком 1991 году до масштабных финансовых вливаний в клуб. Тогда «синие» не могли сыграть на ноль в 17 встречах подряд.

В текущем сезоне «Челси» в последний раз не пропустили в середине зимы, 17 января (2:0 над «Брентфордом»). Провальная концовка сезона отбросила одного из английских грандов на девятое место.

Ливерпуль - Челси Ливерпуль Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук
Руслан Полищук
