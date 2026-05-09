Нива Т – Феникс-Мариуполь – 0:3. Результативный тур. Видео голов и обзор
В четырех матчах 27-го тура команды забили 16 мячей
В субботу, 9 мая, в Тернополе состоялся матч 27-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Феникс-Мариуполь». Гости одержали победу со счетом 3:0, продолжив тенденцию игрового дня.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Все самое интересное команды отложили на второй тайм.
Сергей Кисленко на 64-й минуте ударом головой замкнул подачу с левого фланга и вывел «Феникс-Мариуполь» вперед.
На 77-й минуте гости забили второй гол. Павел Ориховский закрутил мяч под правую штангу.
На этом «Феникс-Мариуполь» не остановился. В компенсированное время Артур Ременяк отправил в ворота тернопольского клуба третий мяч.
Первая лига. 27-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 9 мая
«Нива» (Тернополь) – «Феникс-Мариуполь» – 0:3
Голы: Кисленко, 64, Ориховский, 77, Ременяк, 90+3
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом
Поспособствовала этому победа «Пальмы» над «Этуалем»