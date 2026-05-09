  4. Нива Т – Феникс-Мариуполь – 0:3. Результативный тур. Видео голов и обзор
09.05.2026 16:30 – FT 0 : 3
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
09 мая 2026, 22:52 |
В четырех матчах 27-го тура команды забили 16 мячей

В субботу, 9 мая, в Тернополе состоялся матч 27-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Феникс-Мариуполь». Гости одержали победу со счетом 3:0, продолжив тенденцию игрового дня.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Все самое интересное команды отложили на второй тайм.

Сергей Кисленко на 64-й минуте ударом головой замкнул подачу с левого фланга и вывел «Феникс-Мариуполь» вперед.

На 77-й минуте гости забили второй гол. Павел Ориховский закрутил мяч под правую штангу.

На этом «Феникс-Мариуполь» не остановился. В компенсированное время Артур Ременяк отправил в ворота тернопольского клуба третий мяч.

Первая лига. 27-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 9 мая

«Нива» (Тернополь) – «Феникс-Мариуполь» – 0:3

Голы: Кисленко, 64, Ориховский, 77, Ременяк, 90+3

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Феникс-Мариуполь).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Феникс-Мариуполь).
