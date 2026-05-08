Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Т – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Нива Тернополь
09.05.2026 16:30 - : -
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 мая 2026, 22:13 | Обновлено 08 мая 2026, 22:19
20
0

Нива Т – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 9 мая в 16:30 по Киеву

08 мая 2026, 22:13 | Обновлено 08 мая 2026, 22:19
20
0
Нива Т – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Тернополь» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Нива Тернополь

В начале сезона коллектив демонстрировал действительно отличные результаты, однако впоследствии у него начался затяжной кризис, который продолжается до сих пор. В общей сложности, за 26 поединков Первой лиги, «Ниве» удалось набрать 30 очков, которые на данный момент позволяют ей находиться на 9-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр невелико – всего 3 очка.

В Кубке Украины тернополяне обыграли «Реал-Фарма» и «СК Полтава», однако уступили черновицкой «Буковине» со счетом 2:1.

Феникс-Мариуполь

Практически идентичные результаты демонстрирует в текущем сезоне «Феникс». После 26 матчей Первой лиги на балансе мариупольцев есть 28 очков, пока позволяют находиться им на 12-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет совсем скудное – всего 1 балл.

Но вот в национальном кубке «Феникс-Мариуполь» выступил лучше, выбив на своем пути «Ужгород», «Металлург» и тишковский «Агротех». Однако на стадии 1/4 финала коллектив уступил «Чернигову» в серии пенальти.

Личные встречи

За последние три года коллективы встречались между собой 4 раза. За это время трижды побеждала «Нива Тернополь», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Нива» победила только в 1/15 предыдущих матчей Первой лиги Украины.
  • «Феникс-Мариуполь» отмечался забитым голом в каждом из 9 последних матчей чемпионата.
  • «Нива» забила всего 21 гол в текущем сезоне Первой лиги – 4-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Нива Тернополь
9 мая 2026 -
16:30
Феникс-Мариуполь
Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЛНЗ – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чернигов – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Нива Тернополь Феникс-Мариуполь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Футбол | 07 мая 2026, 23:51 191
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас

Лондонская команда вышла в финал Лиги конференций

Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 08 мая 2026, 07:52 21
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию

Андрей Лунин покинет «Реал»

Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Футбол | 08.05.2026, 20:36
Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, засудили ли Баварию в полуфинале ЛЧ с ПСЖ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08.05.2026, 09:23
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Футбол | 08.05.2026, 13:27
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
07.05.2026, 08:02 2
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем