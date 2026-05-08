В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Тернополь» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Нива Тернополь

В начале сезона коллектив демонстрировал действительно отличные результаты, однако впоследствии у него начался затяжной кризис, который продолжается до сих пор. В общей сложности, за 26 поединков Первой лиги, «Ниве» удалось набрать 30 очков, которые на данный момент позволяют ей находиться на 9-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр невелико – всего 3 очка.

В Кубке Украины тернополяне обыграли «Реал-Фарма» и «СК Полтава», однако уступили черновицкой «Буковине» со счетом 2:1.

Феникс-Мариуполь

Практически идентичные результаты демонстрирует в текущем сезоне «Феникс». После 26 матчей Первой лиги на балансе мариупольцев есть 28 очков, пока позволяют находиться им на 12-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет совсем скудное – всего 1 балл.

Но вот в национальном кубке «Феникс-Мариуполь» выступил лучше, выбив на своем пути «Ужгород», «Металлург» и тишковский «Агротех». Однако на стадии 1/4 финала коллектив уступил «Чернигову» в серии пенальти.

Личные встречи

За последние три года коллективы встречались между собой 4 раза. За это время трижды побеждала «Нива Тернополь», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Нива» победила только в 1/15 предыдущих матчей Первой лиги Украины.

«Феникс-Мариуполь» отмечался забитым голом в каждом из 9 последних матчей чемпионата.

«Нива» забила всего 21 гол в текущем сезоне Первой лиги – 4-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.