09 мая 2026, 18:54 | Обновлено 09 мая 2026, 18:55
Набрали ход. Феникс-Мариуполь одержал вторую победу подряд

Поединок «Нива» Тернополь – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 0:3

В субботу, 9 мая, в Тернополе состоялся матч 27-го тура Первой лиги. Местная «Нива» принимала «Феникс-Мариуполь».

Первый тайм прошел в равной борьбе. Шансы забить имели обе команды, но после 45 минут на табло стадиона в Тернополе оставались нули.

Игра на встречных курсах продолжилась и после перерыва. Забить удалось команде гостей. Сергей Кисленко на 64-й минуте ударом головой замкнул подачу с левого фланга и вывел «Феникс-Мариуполь» вперед.

На 77-й минуте гости забили второй гол. Павел Ориховский закрутил мяч под правую штангу.

На достигнутом «Феникс-Мариуполь» не остановился. В компенсированное время Артур Ременяк отправил в ворота тернопольского клуба третий мяч.

Первая лига. 27-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 9 мая

«Нива» (Тернополь) – «Феникс-Мариуполь» – 0:3

Голы: Кисленко, 64, Ориховский, 77, Ременяк, 90+3

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Феникс-Мариуполь).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Феникс-Мариуполь).
