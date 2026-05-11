  4. Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11 мая 2026, 08:32
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера

Тренер хочет усилений

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк хочет усилений для столичного гранда.

– Сейчас в украинском футболе есть «Шахтер» и все остальные. Что нужно «Динамо», чтобы в следующем сезоне бороться с ним на равных?

– Вы видите, что наша философия, которую поддерживает руководство клуба, базируется на собственных воспитанниках. Конечно, нам нужны качественные футболисты для усиления. «Шахтер» идет по другому пути – они покупают дорогих игроков. Мы же будем конкурировать за счет своих футболистов, организации игры и качества наших исполнителей. Думаю, в следующем сезоне ситуация уже не будет такой, как в этом году. Но мы понимаем, что молодым игрокам нужно время, чтобы прогрессировать.

– В последних матчах Биловар не всегда играл стабильно. Планируете ли усиление центральной линии защиты?

– Я уже говорил: мы всегда будем рады качественному усилению в каждом звене и работаем над этим.

Шахтер чемпион, Полесье уже второе, Динамо остается четвертым
Полесье может приобрести игрока Динамо, который не входит в планы Костюка
Президент Ингульца рассказал о своей новой песне
Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(146)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10 мая 2026, 13:42 89
Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ

Футболисту Динамо досталось за желание покинуть клуб
Футбол | 11 мая 2026, 09:02 0
Роман Саленко рассказал историю

Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Бокс | 10.05.2026, 09:22
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 11.05.2026, 07:17
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Бокс | 11.05.2026, 08:09
І де ж тут вимога?
+6
Шахтар виграє завдяки талановитим бразильцям,яких в команді завжди на полі 6-7 футболістів!І команда багатша Динамо вдвічі.Тож купляє бразильців кожного року пачками.
+2
Якісні підсилення типу Бленуце,  Огундани, Тіаре то краще хай наша молодь грає з u-19
+1
в принципі це і так зрозуміло, а як буде то побачимо наступного сезону. 
ну і де в його словах про якусь вимогу до Суркіса? 
+1
С требованием он выступил..будет много требовать его просто уволят и более покладистого поставят,которому трансферы не нужны
+1
У Ротаня надо покупать
0
В динамо у19 багато варіантів для підсилення. 
0
Этот балбес видимо не догадывается что его поставили не для того чтоб он требовал у Шкуркиса бабосы на кривоногих звёзд для усиления Динамо.Его задача -- в очередной критический момент выйти из строя,принять огонь на себя и стать лигитимным козлом отпущения.Всё...
-1
Они за 4-5 место борятся, какое чемпионство? 
-1
Такое ощущение что шахта покупает стариков. Шахта покупает таких же молодых игроков как и дЫнамо своих держит. Так что не надо сказки рассказывать про молодых дЫнамовцев. 
-1
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23
10.05.2026, 06:23 13
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
10.05.2026, 01:59
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40
10.05.2026, 08:40 20
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25
09.05.2026, 09:25 45
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44
10.05.2026, 06:44 6
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32
10.05.2026, 07:32 1
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31
09.05.2026, 08:31 4
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35
09.05.2026, 14:35 5
