Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк хочет усилений для столичного гранда.

– Сейчас в украинском футболе есть «Шахтер» и все остальные. Что нужно «Динамо», чтобы в следующем сезоне бороться с ним на равных?

– Вы видите, что наша философия, которую поддерживает руководство клуба, базируется на собственных воспитанниках. Конечно, нам нужны качественные футболисты для усиления. «Шахтер» идет по другому пути – они покупают дорогих игроков. Мы же будем конкурировать за счет своих футболистов, организации игры и качества наших исполнителей. Думаю, в следующем сезоне ситуация уже не будет такой, как в этом году. Но мы понимаем, что молодым игрокам нужно время, чтобы прогрессировать.

– В последних матчах Биловар не всегда играл стабильно. Планируете ли усиление центральной линии защиты?

– Я уже говорил: мы всегда будем рады качественному усилению в каждом звене и работаем над этим.