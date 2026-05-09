Шевченко назвал игрока, на которого равнялся, когда выиграл Золотой мяч

Бывший нападающий «Динамо» и «Милана», а ныне президент УАФ Андрей Шевченко вспомнил о том моменте, когда получил «Золотой мяч».

Самую престижную индивидуальную футбольную награду Шевченко вручили в 2004 году. По словам легендарного экс-игрока, это было прекрасное ощущение. Он выразил благодарность за помощь в достижении этой награды своим тогдашним партнерам по команде, тренерам и лично Карло Анчелотти.

«Представлял, что я 11-й номер, как Олег Блохин. Это те воспоминания, которые приходят на ум. Я также очень гордился своей страной, ведь люди так долго ждали, чтобы другой украинский игрок завоевал «Золотой мяч», – вспоминает Шевченко, добавляя, что всегда старался быть примером для молодого поколения.

Наибольших успехов в карьере Шевченко достиг именно в «Милане», где выиграл Серию А и Лигу чемпионов.