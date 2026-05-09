Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта победа стала для меня воплощением мечты»

Бывший украинский форвард Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в составе итальянского Милана. Шевченко признался, что это была его мечта.

«Победа в Лиге чемпионов с Миланом стала для меня воплощением мечты. В детстве я мечтал стать профессиональным футболистом и играть за киевское Динамо.

У меня был шанс выиграть с этой командой Лигу чемпионов, но этого не случилось. Потом, когда я перешел в Милан, у меня появилась новая возможность этого достичь. И когда это произошло, я почувствовал, что осуществил свою мечту», – сказал Андрей Шевченко.