Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер ЛНЗ: «Что победа, что одно очко с Динамо – это нам в копилку»
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 18:43 |
148
0

Лидер ЛНЗ: «Что победа, что одно очко с Динамо – это нам в копилку»

Геннадий Пасич считает, что потерянные очки в последних матчах помешали бороться за титул

09 мая 2026, 18:43 |
148
0
Лидер ЛНЗ: «Что победа, что одно очко с Динамо – это нам в копилку»
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Защитник «ЛНЗ» Геннадий Пасич дал комментарий после ничьей с «Динамо» (0:0).

«Для нас что победа, что одно очко – это нам в копилку. Сейчас в турнирной таблице это важное очко для нас.

Конечно, тренер нашел правильные слова, и ребята понимают, с кем мы играем и где мы находимся. «Шахтер» приехал, мы с ним хорошо играли, «Динамо» приехало. Можно сказать, сегодня была игра до гола. Кто бы забил, тот бы и победил.

Немного недоразумения с игроками «Динамо», но такого, чтобы заруба с игроками «Динамо» – такого не было, немножко там.

У каждого из ребят есть мысли в голове, что мы были рядом с «Шахтером», но сами в четырех матчах потеряли слишком много очков. Там с «Карпатами» не забили, с «Металлистом» не удержали счет. Очков 4-5 точно потеряли.

Поддержка очень замечательная, спасибо всем пришедшим болельщикам, спасибо ВСУ, что есть возможность людям приходить и смотреть футбол», – заявил Пасич.

По теме:
Егор КЛИМЕНКО: «Соперник не создал много моментов»
Воспитанник Динамо получил травму в матче УПЛ. Заменили в начале
Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Геннадий Пасич
Руслан Полищук Источник: FootballHub
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09 мая 2026, 08:01 0
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко

Браун – о бое Александра против Кабайела

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09 мая 2026, 09:01 37
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко

Украинец покинет «Аякс»

Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Футбол | 09.05.2026, 08:19
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 09.05.2026, 17:57
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Футбол | 09.05.2026, 17:28
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 11
Хоккей
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем