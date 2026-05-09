Лидер ЛНЗ: «Что победа, что одно очко с Динамо – это нам в копилку»

Защитник «ЛНЗ» Геннадий Пасич дал комментарий после ничьей с «Динамо» (0:0).

«Для нас что победа, что одно очко – это нам в копилку. Сейчас в турнирной таблице это важное очко для нас.

Конечно, тренер нашел правильные слова, и ребята понимают, с кем мы играем и где мы находимся. «Шахтер» приехал, мы с ним хорошо играли, «Динамо» приехало. Можно сказать, сегодня была игра до гола. Кто бы забил, тот бы и победил.

Немного недоразумения с игроками «Динамо», но такого, чтобы заруба с игроками «Динамо» – такого не было, немножко там.

У каждого из ребят есть мысли в голове, что мы были рядом с «Шахтером», но сами в четырех матчах потеряли слишком много очков. Там с «Карпатами» не забили, с «Металлистом» не удержали счет. Очков 4-5 точно потеряли.

Поддержка очень замечательная, спасибо всем пришедшим болельщикам, спасибо ВСУ, что есть возможность людям приходить и смотреть футбол», – заявил Пасич.