Лидер ЛНЗ объяснил, почему команда подпустила в таблице Динамо и Полесье

Игрок ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 25 тура УПЛ с «Металлистом 1925», который завершился вничью – 1:1.

«Учитывая, как разворачивались события в матче, можно быть довольным добытым одним очком. Мы много прессинговали и, наконец, добились своего, открыв счет в начале второго тайма. Думаю, что после этого нужно было не делать ставку на контратаки, а больше контролировать мяч и искать свой шанс в позиционных атаках.

Игроки «Металлиста 1925» воспользовались тем, что ЛНЗ низко оборонялся, активизировались на флангах и, как говорится, на свой гол наиграли. Хотя все могло сложиться иначе, если бы раньше Роман Дидык не промахнулся с убойной позиции. Думаю, что при счете 2:0 гости бы уже не спаслись.

Конечно, после очередной потери очков ЛНЗ и побед «Полесья» и «Динамо» вернулась интрига в борьбе за место на пьедестале почета. Очень многое будет зависеть от того, как мы сыграем в следующих турах с «Карпатами» и «Динамо». Мы уже не имеем права на осечку».

Сейчас в активе ЛНЗ 52 очка и он на втором месте в чемпионате.