  4. «Боялся не дорвать связки». Биловар – восьмой травмированный в Динамо
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 18:51 | Обновлено 09 мая 2026, 19:30
Кристиан Биловар рассказал о своей травме в матче с «ЛНЗ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар поделился впечатлениями от игры с «ЛНЗ» (0:0).

– Снова складывается, что для вас «ЛНЗ» – очень тяжелая команда. Чего сегодня больше всего не хватило для победы?

– Мне трудно сказать сразу после игры, чего не хватило. Это мы уже разберем с тренерским штабом на теоретическом занятии, но да, была довольно интересная игра. Мы разбирали «ЛНЗ» до матча, знали, что они надежно в обороне играют. Задача была найти способы взломать эту оборону. Забить нам не удавалось. В конце не было завершения атак, поэтому нулевая ничья.

– Ваша замена была вынужденной?

– Я почувствовал спазм задней поверхности бедра, поэтому завтра сделаю все тесты, будет понятно, что там. По самочувствию, там нет ничего серьезного. Почувствовал спазм и боялся не порвать связки полностью. Потому попросил замену.

Из-за травм и повреждений против «ЛНЗ» не вышли вратарь Денис Игнатенко, защитники Денис Попов и Александр Тымчик, полузащитник Владимир Бражко, вингеры Богдан Редушко и Владислав Кабаев, а также форвард Матвей Пономаренко.

Руслан Полищук Источник: FootballHub
