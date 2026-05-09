  4. «Все выглядело блекло». Сабо прокомментировал матч ЛНЗ и Динамо
09 мая 2026, 20:04 | Обновлено 09 мая 2026, 20:07
Команды расписали нулевую ничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Эксперт Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал ничью между ЛНЗ и киевским «Динамо» (0:0) в поединке 27-го тура чемпионата Украины:

– Если честно, мне игра не понравилась. Забитых мячей мы не увидели, да и остроты у обоих ворот было мало. Да, в первом тайме «Динамо» выглядело солиднее, но дивидендов они из этого не извлекли. Забитый мяч? Ну, не знаю, мы всегда что-то находим, то ли носки, то ли туфли (улыбается). Еще раз повторюсь, все выглядело блекло.

ЛНЗ с 54 очками занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Украины. «Динамо» с 48 пунктами – пятое.

Динамо Киев Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
