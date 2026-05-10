  4. Челси попал в ловушку из-за Мудрика. У клуба нет другого выбора
10 мая 2026, 08:32
Челси попал в ловушку из-за Мудрика. У клуба нет другого выбора

Лондонцы продолжают выплачивать футболисту зарплату

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный журналист Sky Sports News Гарри Коттерилл рассказал, почему «Челси» продолжает выплачивать Михаилу Мудрику зарплату после четырехлетней дисквалификации от футбола.

– Как вы думаете, «Челси» легко продолжать платить ему зарплату в таких условиях?

– Они вынуждены это делать. У них просто нет выбора — ни с юридической, ни с контрактной точки зрения.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

