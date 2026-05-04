Михаила Мудрика может спасти только одно, – источник

04 мая 2026, 21:42 |
2243
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, Мудрик сможет рассчитывать на сокращение дисквалификации со стороны Спортивного арбитражного суда, если докажет, что он стал жертвой ситуации, и предоставит юристам доказательства того, что допинг ему был введен без его согласия.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

