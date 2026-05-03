Мудрик может заключить соглашение, которое сократит дисквалификацию

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Как отмечает источник, четырехлетняя дисквалификация является стандартом для нарушения антидопинговых правил, однако, если футболист добровольно признает свою вину, это может сыграть в пользу спортсмена.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.