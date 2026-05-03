  4. Мудрик может заключить соглашение, которое сократит дисквалификацию
03 мая 2026, 07:02
Мудрик может заключить соглашение, которое сократит дисквалификацию

Михаилу нужно признать свою вину

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Как отмечает источник, четырехлетняя дисквалификация является стандартом для нарушения антидопинговых правил, однако, если футболист добровольно признает свою вину, это может сыграть в пользу спортсмена.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии апелляция чемпионат Англии по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
