Украина. Премьер лига09 мая 2026, 17:46 | Обновлено 09 мая 2026, 17:53
Динамо после чемпионства останется без медалей? Проблемы киевлян в УПЛ
Непростой сезон чемпиона в УПЛ
Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 0:0 с ЛНЗ и усложнило задачу борьбы за топ-3 и медали.
Действующий чемпион с 48 очками находится на четвертой позиции, а ЛНЗ идет третьим и имеет 54 пункта. За три тура киевлянам нужно отыграть большое отставание, чтобы бороться за медали.
Однако Динамо может завершить сезон с трофеем, если обыграет Чернигов в финале Кубка Украины.
В УПЛ близок к чемпионству Шахтер, который с 63 очками опережает Полесье (55) и ЛНЗ.
Динамо осталось сыграть с Колосом, Полтавой и Кудровкой.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|19
|6
|1
|61 - 17
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|63
|2
|Полесье
|27
|17
|4
|6
|47 - 18
|12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|48
|5
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|46
|6
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31 - 15
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|45
|7
|Кривбасс
|27
|12
|8
|7
|47 - 41
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|44
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37 - 33
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|38
|9
|Карпаты Львов
|27
|9
|10
|8
|35 - 27
|12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|37
|10
|Верес
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес
|31
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23 - 43
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|27
|2
|7
|18
|19 - 54
|12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
