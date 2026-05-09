  Динамо после чемпионства останется без медалей? Проблемы киевлян в УПЛ
09 мая 2026, 17:46 | Обновлено 09 мая 2026, 17:53
Динамо после чемпионства останется без медалей? Проблемы киевлян в УПЛ

Непростой сезон чемпиона в УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 0:0 с ЛНЗ и усложнило задачу борьбы за топ-3 и медали.

Действующий чемпион с 48 очками находится на четвертой позиции, а ЛНЗ идет третьим и имеет 54 пункта. За три тура киевлянам нужно отыграть большое отставание, чтобы бороться за медали.

Однако Динамо может завершить сезон с трофеем, если обыграет Чернигов в финале Кубка Украины.

В УПЛ близок к чемпионству Шахтер, который с 63 очками опережает Полесье (55) и ЛНЗ.

Динамо осталось сыграть с Колосом, Полтавой и Кудровкой.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 13.05.26 15:30 ЛНЗ - Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 48
5 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
6 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 27 7 10 10 25 - 34 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 31
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
