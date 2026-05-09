Динамо после чемпионства останется без медалей? Проблемы киевлян в УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины сыграло вничью 0:0 с ЛНЗ и усложнило задачу борьбы за топ-3 и медали.

Действующий чемпион с 48 очками находится на четвертой позиции, а ЛНЗ идет третьим и имеет 54 пункта. За три тура киевлянам нужно отыграть большое отставание, чтобы бороться за медали.

Однако Динамо может завершить сезон с трофеем, если обыграет Чернигов в финале Кубка Украины.

В УПЛ близок к чемпионству Шахтер, который с 63 очками опережает Полесье (55) и ЛНЗ.

Динамо осталось сыграть с Колосом, Полтавой и Кудровкой.