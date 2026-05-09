Иван ФЕДЫК: «У нас весь сезон очень сложная кадровая ситуация»

Главный тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью его подопечных в матче 27-го тура УПЛ с «Вересом» (0:0):

– Каков ваш итог этого матча?

– Мы заслужили забить гол и выиграть этот матч. Нам немного не повезло. Что касается эпизода с Диалло, я пересмотрел этот момент, и там есть толчок со стороны соперника. Самба после матча также сказал, что этот толчок помешал ему удачно пробить по воротам. Не понимаю, почему этот момент не пересмотрел ВАР.

Еще до игры было понятно, что судейство, особенно на ВАР, будет сложным для нас. На ВАР был тот же помощник арбитра, который безосновательно отменил пенальти в нашем предыдущем матче с «Вересом». Не понимаю, почему этого же судью назначили снова на матч между теми же командами. Неужели нет других компетентных специалистов? Еще до матча это назначение сигнализировало, что «Руху» будет тяжело. Если бы на этом матче работал другой арбитр, я бы об этом не говорил. Но это делается либо специально, либо не анализируются действия судей и их назначения. При этом этот момент и другие наши моменты в матче нужно было реализовывать.

– В первом тайме ваша команда находила много свободных зон за спинами соперника, но не всегда доводила дело до ударов. Чего не хватало в завершающей стадии атак?

– Футболисты на поле решают разыграть до верного момента, а не бить по воротам.

– После тяжелого матча с «Кривбассом» свой шанс снова получил юный голкипер Егор Клименко. Насколько важно было сыграть «сухой» матч для него? А также каково состояние Юрия-Владимира Гереты?

– Юрий-Владимир плохо себя чувствовал, поэтому сегодня не вышел на поле. У нас есть хороший второй вратарь — Клименко. Он хорошо работает на тренировках, отыграл этот матч «на ноль». Именно Егор спас команду в первом тайме после ошибки Алексея Товарницкого: вышел из ворот и закрыл угол обстрела. Сыграл несколько раз на выходах, действовал хоть и рискованно, но надежно, отдавая передачи внутрь, и все, кроме одной, прошли. Клименко – молодец, мы на него надеемся, и я думаю, что у него хорошее будущее.

– Сегодня несколько раз менялся состав защитной линии: команда потеряла из-за травмы Алексея Товарницкого, в перерыве заменили Дениса Слюсара. Насколько эти травмы влияют на ситуацию на поле?

– Это все очень влияет – у нас весь сезон очень сложная кадровая ситуация. В этом матче нам пришлось перестраивать свою игру. Сделали это, переместив крайнего защитника в центр обороны. Провели несколько перестановок из-за вынужденных замен. Дениса Слюсара пришлось также заменить из-за травмы, так как он не мог продолжить игру. Товарницкий получил травму, но не думаю, что у него что-то серьезное. У него такая позиция на поле, что нельзя рисковать и нужно делать замену. Например, с нападающим еще можно сделать паузу, посмотреть, готов ли он продолжать играть, как себя чувствует. А вот с центральным защитником все иначе – он либо может играть, либо нет. Мы решили провести замену, чтобы не рисковать здоровьем Алексея, а также нивелировать риски в центре обороны.

Максим Бойко и Андрей Китела хорошо вошли в игру, так что можно сказать, что замены сработали на славу. Ведь и Иван Денисов мог забить в конце матча, если бы ориентировался, куда летит мяч, а не бежал в какую-то точку. Единственное, что разочаровывает – нам не удалось забить гол.

– Впереди матчи против «Кудровки» и «Александрии», а всего за неделю команда сыграет три матча. Насколько футболисты будут готовы к таким изнурительным играм?

– Команда готовится к каждой игре отдельно. У нас насыщенный тренировочный процесс – сейчас будет занятие, а также будет тренировка в воскресенье. Мы работаем без выходных и готовимся к этим играм.