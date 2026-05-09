Действующая чемпионка потерпела фиаско в 1/16 финала на супертурнире в Риме

Действующая чемпионка Жасмин Паолини (WTA 8) потерпела поражение в 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

Паолини уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Счет очных встреч теннисисток – 2:5 в пользу представительницы Бельгии.

Для Элизе это 13-я победа над топ-10 в карьере.

Мертенс оформила 16-ю победу на грунтовых турнирах категории WTA 1000, сравнявшись по этому показателю с соотечественницей Ким Клийстерс.

Среди представительниц Бельгии лишь у Жюстин Энен больше побед (46).

В 1/8 финала Мертенс сыграет с победительницей матча Виктория Голубич – Мирра Андреева.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Жасмин Паолини [9] – Элизе Мертенс [21] – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

16 - Elise Mertens has equalled Kim Clijsters (16) as the Belgian player with the second-most clay court Tier I/WTA-1000 main draw wins since the format’s introduction in 1990 - only Justine Henin (46) has more. Rise. #IBI26 | @InteBNLdItalia @WTA pic.twitter.com/e5IpezU4QG