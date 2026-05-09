Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Действующая чемпионка потерпела фиаско в 1/16 финала на супертурнире в Риме
WTA
09 мая 2026, 16:53 | Обновлено 09 мая 2026, 17:20
1305
1

Действующая чемпионка потерпела фиаско в 1/16 финала на супертурнире в Риме

Жасмин Паолини не сумела справиться с Элизе Мертенс, уступив ей в трех сетах

09 мая 2026, 16:53 | Обновлено 09 мая 2026, 17:20
1305
1 Comments
Действующая чемпионка потерпела фиаско в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Действующая чемпионка Жасмин Паолини (WTA 8) потерпела поражение в 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, Италия.

Паолини уступила представительнице Бельгии Элизе Мертенс (WTA 22) в трех сетах за 2 часа и 43 минуты – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Счет очных встреч теннисисток – 2:5 в пользу представительницы Бельгии.

Для Элизе это 13-я победа над топ-10 в карьере.

Мертенс оформила 16-ю победу на грунтовых турнирах категории WTA 1000, сравнявшись по этому показателю с соотечественницей Ким Клийстерс.

Среди представительниц Бельгии лишь у Жюстин Энен больше побед (46).

В 1/8 финала Мертенс сыграет с победительницей матча Виктория Голубич – Мирра Андреева.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Жасмин Паолини [9] – Элизе Мертенс [21] – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Александра Олейникова – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жасмин Паолини Элизе Мертенс WTA Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09 мая 2026, 00:58 3
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27

Поспособствовала этому победа «Пальмы» над «Этуалем»

Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 09 мая 2026, 08:55 0
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

Элина и Александра продолжают борьбу на большом турнире в столице Италии

Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Футбол | 09.05.2026, 08:19
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08.05.2026, 19:13
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Футбол | 09.05.2026, 09:25
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Паоліні повертається на рівень до свого стрибка в рейтингу
Ответить
0
Популярные новости
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем