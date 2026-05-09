Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забежал с огнетушителем. Экс-игрока Барселоны наказали в клубе за проделку
Франция
09 мая 2026, 17:34 | Обновлено 09 мая 2026, 17:38
173
0

Забежал с огнетушителем. Экс-игрока Барселоны наказали в клубе за проделку

Пьер-Эмерик Обамеянг устроил вечеринку с партнерами

09 мая 2026, 17:34 | Обновлено 09 мая 2026, 17:38
173
0
Забежал с огнетушителем. Экс-игрока Барселоны наказали в клубе за проделку
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Опытный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг получил наказание от руководства «Марсель» за выходку накануне матча 33-го тура Лиги 1 против «Гавр».

Габонец вместе с партнерами организовал вечеринку на клубной базе «Командери» с целью сплочения команды после неудачных матчей чемпионата Франции.

Однако развлечение футболистов переросло в вандализм на базе: Обамеянг использовал огнетушитель в комнате одного из сотрудников, чтобы обрызгать его пеной.

В результате выходки нападающего пострадал не только работник «Марсель», но и его личные вещи.

На следующий день временный президент Альбан Жюстер и будущий руководитель Стефан Ришар провели встречу с футболистами и получили ответы на вопросы относительно неожиданной вечеринки.

Пьер-Эмерик извинился перед клубом и сотрудником, однако наказания избежать не удалось – форвард был отстранен от матча с «Гавр», который состоится 10 мая.

По возвращении в «Марсель» летом 2025 года Обамеянг отыграл 31 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

По теме:
ФОТО. Любовь к фанатам. ПСЖ представил форму на сезон 2026/27
13 лет на вершине. Второй клуб досрочно вылетел из Лиги 1
ВИДЕО. Шедевр от Ильи. Забарный привел в восторг Луиса Энрике на тренировке
Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Гавр
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 09 мая 2026, 08:55 10
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира

Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела

Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью
Футбол | 09 мая 2026, 15:03 1
Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью
Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью

Команда Федыка впервые в 2026 году оставила ворота на замке

В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Бокс | 09.05.2026, 08:31
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08.05.2026, 19:13
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 111
Хоккей
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 25
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем