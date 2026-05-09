Забежал с огнетушителем. Экс-игрока Барселоны наказали в клубе за проделку

Опытный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг получил наказание от руководства «Марсель» за выходку накануне матча 33-го тура Лиги 1 против «Гавр».

Габонец вместе с партнерами организовал вечеринку на клубной базе «Командери» с целью сплочения команды после неудачных матчей чемпионата Франции.

Однако развлечение футболистов переросло в вандализм на базе: Обамеянг использовал огнетушитель в комнате одного из сотрудников, чтобы обрызгать его пеной.

В результате выходки нападающего пострадал не только работник «Марсель», но и его личные вещи.

На следующий день временный президент Альбан Жюстер и будущий руководитель Стефан Ришар провели встречу с футболистами и получили ответы на вопросы относительно неожиданной вечеринки.

Пьер-Эмерик извинился перед клубом и сотрудником, однако наказания избежать не удалось – форвард был отстранен от матча с «Гавр», который состоится 10 мая.

По возвращении в «Марсель» летом 2025 года Обамеянг отыграл 31 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.