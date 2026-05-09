ФОТО. Любовь к фанатам. ПСЖ представил форму на сезон 2026/27
Стильная экипировка от компании Nikе
Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ представил футбольному сообществу новую игровую форму на сезон 2026/27.
Основная форма парижского клуба на следующий сезон выполнена в трех цветах: синем, белом и красном.
Новая экипировка от бренда Nike вдохновлена болельщиками парижского клуба, которые страстно поддерживают команду на стадионе «Парк де Пренс».
Главным цветом формы стал синий, а центральную часть футболки украшают две белые и одна широкая красная полосы.
Благодаря этому комплекту ПСЖ стремится подчеркнуть связь трибун с футбольным полем, а также выразить благодарность и любовь своим болельщикам.
ФОТО. Любовь к фанатам. ПСЖ представил форму на сезон 2026/27
Le Paris Saint-Germain et @nikefootball dévoilent le maillot domicile 2026-2027, hommage vibrant à toutes les générations de supporters. https://t.co/BVnqN109uq pic.twitter.com/LnaNNDuMId— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2026
ADN Rouge & Bleu 🧬🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2026
➡️ https://t.co/jL87Dvy4r6 pic.twitter.com/fbH3vYXLu6
Une déclaration d’amour à celles et ceux qui font battre le coeur de Paris ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2026
➡️ https://t.co/jL87DvyCgE pic.twitter.com/pDYu3Ta0vu
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга
Турнир во втором по счету дивизионе