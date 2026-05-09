09 мая 2026, 15:45 | Обновлено 09 мая 2026, 16:02
13 лет на вершине. Второй клуб досрочно вылетел из Лиги 1

«Нант» упустил все шансы остаться в элитном дивизионе

Getty Images/Global Images Ukraine

«Нант» после поражения в 33-м туре чемпионата Франции от «Ланса» (0:1) потерял любые шансы на сохранение места в Лиге 1 и вылетел из элитного дивизиона.

Команда по ходу сезона набрала всего 23 очка, опережая лишь «Мец», у которого только 16 баллов.

За один тур до завершения чемпионата отставание от «Осера» на 16-м месте составило пять очков, что означает для «Нанта» потерю возможности зацепиться хотя бы за плей-офф.

Последний матч перед вылетом «Нант» проведет 17 мая дома против «Тулузы».

«Нант» в течение 13 лет выступал в главном чемпионате Франции. В последний раз «канарейки» принимали участие в Лиге 2 в сезоне 2012/13, заняв третье место в турнирной таблице.

Напомним, что «Нант» восьмикратный чемпионат Франции, который в последний раз завоевал главный трофей Франции в сезоне 2000/01. Также «канарейки» за свою историю выиграли четыре Кубка Франции и три Суперкубка.

Таблица чемпионата Франции:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 31 22 4 5 70 - 27 10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза 70
2 Ланс 32 21 4 7 62 - 33 13.05.26 22:00 Ланс - ПСЖ08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс 67
3 Лион 32 18 6 8 52 - 34 10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион 60
4 Лилль 32 17 7 8 51 - 35 10.05.26 22:00 Монако - Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс 58
5 Ренн 32 16 8 8 56 - 46 10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн 56
6 Монако 32 16 6 10 56 - 48 10.05.26 22:00 Монако - Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель 54
7 Марсель 32 16 5 11 59 - 44 10.05.26 22:00 Гавр - Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель 53
8 Страсбург 31 13 7 11 50 - 41 10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург 46
9 Лорьян 32 10 12 10 44 - 49 10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж 42
10 Тулуза 32 11 8 13 45 - 45 10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза 41
11 ФК Париж 32 10 11 11 44 - 47 10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж 41
12 Брест 31 10 8 13 41 - 51 10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест 38
13 Анже 32 9 7 16 27 - 46 10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион 34
14 Гавр 32 6 14 12 30 - 43 10.05.26 22:00 Гавр - Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер 32
15 Ницца 32 7 10 15 36 - 58 10.05.26 22:00 Осер - Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца 31
16 Осер 32 6 10 16 30 - 43 10.05.26 22:00 Осер - Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер 28
17 Нант 33 5 8 20 29 - 52 17.05.26 22:00 Нант - Тулуза08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест 23
18 Мец 32 3 7 22 32 - 72 10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант 16
Полная таблица

Андрей Витренко
