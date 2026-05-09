13 лет на вершине. Второй клуб досрочно вылетел из Лиги 1
«Нант» упустил все шансы остаться в элитном дивизионе
«Нант» после поражения в 33-м туре чемпионата Франции от «Ланса» (0:1) потерял любые шансы на сохранение места в Лиге 1 и вылетел из элитного дивизиона.
Команда по ходу сезона набрала всего 23 очка, опережая лишь «Мец», у которого только 16 баллов.
За один тур до завершения чемпионата отставание от «Осера» на 16-м месте составило пять очков, что означает для «Нанта» потерю возможности зацепиться хотя бы за плей-офф.
Последний матч перед вылетом «Нант» проведет 17 мая дома против «Тулузы».
«Нант» в течение 13 лет выступал в главном чемпионате Франции. В последний раз «канарейки» принимали участие в Лиге 2 в сезоне 2012/13, заняв третье место в турнирной таблице.
Напомним, что «Нант» восьмикратный чемпионат Франции, который в последний раз завоевал главный трофей Франции в сезоне 2000/01. Также «канарейки» за свою историю выиграли четыре Кубка Франции и три Суперкубка.
Таблица чемпионата Франции:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|31
|22
|4
|5
|70 - 27
|10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза
|70
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62 - 33
|13.05.26 22:00 Ланс - ПСЖ08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс
|67
|3
|Лион
|32
|18
|6
|8
|52 - 34
|10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион
|60
|4
|Лилль
|32
|17
|7
|8
|51 - 35
|10.05.26 22:00 Монако - Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс
|58
|5
|Ренн
|32
|16
|8
|8
|56 - 46
|10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56 - 48
|10.05.26 22:00 Монако - Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59 - 44
|10.05.26 22:00 Гавр - Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель
|53
|8
|Страсбург
|31
|13
|7
|11
|50 - 41
|10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44 - 49
|10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж
|42
|10
|Тулуза
|32
|11
|8
|13
|45 - 45
|10.05.26 22:00 Тулуза - Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза
|41
|11
|ФК Париж
|32
|10
|11
|11
|44 - 47
|10.05.26 22:00 Ренн - ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж
|41
|12
|Брест
|31
|10
|8
|13
|41 - 51
|10.05.26 22:00 ПСЖ - Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест
|38
|13
|Анже
|32
|9
|7
|16
|27 - 46
|10.05.26 22:00 Анже - Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион
|34
|14
|Гавр
|32
|6
|14
|12
|30 - 43
|10.05.26 22:00 Гавр - Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер
|32
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|10.05.26 22:00 Осер - Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца
|31
|16
|Осер
|32
|6
|10
|16
|30 - 43
|10.05.26 22:00 Осер - Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер
|28
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29 - 52
|17.05.26 22:00 Нант - Тулуза08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест
|23
|18
|Мец
|32
|3
|7
|22
|32 - 72
|10.05.26 22:00 Мец - Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант
|16
