13 лет на вершине. Второй клуб досрочно вылетел из Лиги 1

«Нант» после поражения в 33-м туре чемпионата Франции от «Ланса» (0:1) потерял любые шансы на сохранение места в Лиге 1 и вылетел из элитного дивизиона.

Команда по ходу сезона набрала всего 23 очка, опережая лишь «Мец», у которого только 16 баллов.

За один тур до завершения чемпионата отставание от «Осера» на 16-м месте составило пять очков, что означает для «Нанта» потерю возможности зацепиться хотя бы за плей-офф.

Последний матч перед вылетом «Нант» проведет 17 мая дома против «Тулузы».

«Нант» в течение 13 лет выступал в главном чемпионате Франции. В последний раз «канарейки» принимали участие в Лиге 2 в сезоне 2012/13, заняв третье место в турнирной таблице.

Напомним, что «Нант» восьмикратный чемпионат Франции, который в последний раз завоевал главный трофей Франции в сезоне 2000/01. Также «канарейки» за свою историю выиграли четыре Кубка Франции и три Суперкубка.

