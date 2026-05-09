Стало известно, почему Пономаренко не попал в заявку Динамо на матч с ЛНЗ

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко не попал в заявку команды из-за микроповреждения, которое получил на тренировке.

Талантливый нападающий пропустит матч 27-го тура Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ, однако должен вернуться до противостояния с «Колосом», которое состоится 13 мая.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк потерял еще одного важного футболиста – вингер Богдан Редушко вылетел на две недели из-за травмы задней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 15 голов. Форвард занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-лиги.

В активе Редушко – 16 сыгранных поединков, два результативных удара и три ассиста. Вингер «бело-синих» 13 раз выходил на поле в составе U-19 (девять голов, два ассиста).