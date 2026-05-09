Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пенальти на 90-й минуте. Шахтер U-19 с трудом обыграл аутсайдера
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 14:34 | Обновлено 09 мая 2026, 14:39
ВИДЕО. Пенальти на 90-й минуте. Шахтер U-19 с трудом обыграл аутсайдера

Важный успех команды Белика

ФК Полтава

Шахтер в матче чемпионата U-19 обыграл аутсайдера Полтаву со счетом 3:2 и продолжил борьбу за чемпионский титул.

Шахтер забил победный мяч с пенальти на 90-й минуте.

В прошлом туре команда Алексея Белика проиграла Динамо с результатом 1:4, но не позволила киевлянам полностью отыграть отставание.

По итогам тура Шахтер за три матча до конца юношеского чемпионата опережает Динамо на три очка.

Чемпионат Украины U-19. 27-й тур

Полтава – Шахтер 2:3
Голы: Жадан, 58, Кравченко, 83 – Стрельчук, 12, Милокост, 69, Канте, 90 (с пен)

Наших юнаков-горняков нужно пожурить, что после каждого забитого мяча, 1-0, 2-1 садились ниже, снижали скорости.😐 И только после пропущенных активно включались снова...
Ну хорошо, что полтавец своим привозом нам помог. И у нас осталось ещё право на одну ничью в оставшихся 3-х играх.😇
Но в них нужно сыграть на максимальных оборотах✊⚒️
Для хейтеров. Игрок Полтавы с номером 26 (не запомнил фамилию) - в пределах штрафной - взял и схватил нашего игрока (который бежал за мячом) за футболку, и он упал. Это чистый пенальти
Отлично🥳
