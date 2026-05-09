ВИДЕО. Пенальти на 90-й минуте. Шахтер U-19 с трудом обыграл аутсайдера
Важный успех команды Белика
Шахтер в матче чемпионата U-19 обыграл аутсайдера Полтаву со счетом 3:2 и продолжил борьбу за чемпионский титул.
Шахтер забил победный мяч с пенальти на 90-й минуте.
В прошлом туре команда Алексея Белика проиграла Динамо с результатом 1:4, но не позволила киевлянам полностью отыграть отставание.
По итогам тура Шахтер за три матча до конца юношеского чемпионата опережает Динамо на три очка.
Чемпионат Украины U-19. 27-й тур
Полтава – Шахтер 2:3
Голы: Жадан, 58, Кравченко, 83 – Стрельчук, 12, Милокост, 69, Канте, 90 (с пен)
Ну хорошо, что полтавец своим привозом нам помог. И у нас осталось ещё право на одну ничью в оставшихся 3-х играх.😇
Но в них нужно сыграть на максимальных оборотах✊⚒️