Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шедевр от Ильи. Забарный привел в восторг Луиса Энрике на тренировке
Франция
09 мая 2026, 10:54 | Обновлено 09 мая 2026, 11:27
766
0

ВИДЕО. Шедевр от Ильи. Забарный привел в восторг Луиса Энрике на тренировке

Украинец забил эффектный гол

09 мая 2026, 10:54 | Обновлено 09 мая 2026, 11:27
766
0
ВИДЕО. Шедевр от Ильи. Забарный привел в восторг Луиса Энрике на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился эффектным ударом в девятку ворот на тренировке своей команды.

23-летний игрок пробивал по мячу из-за пределов штрафной. Мяч после его удара полетел точь-в-точь в правую от вратаря девятку без каких-либо шансов для него. Этим ударом украинец заставил улыбнуться главного тренера парижан Луиса Энрике.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 33 матча, в которых отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее французский журналист Улисс Ламас назвал Забарного неудачником.

По теме:
Определились 14 команд, которые попали в основной этап Лиги чемпионов 26/27
Гвардиола отреагировал на выход Арсенала в финал Лиги чемпионов
ФОТО. Как Луис Энрике обманул Забарного и других футболистов ПСЖ
чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
Футбол | 09 мая 2026, 09:39 0
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ
ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем против Динамо в УПЛ

«Фиолетовые» обратились к фанатам

Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины
Футбол | 09 мая 2026, 02:22 6
Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины
Шахтер готов расстаться с ключевым игроком сборной Украины

Конопля может покинуть клуб летом

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2026, 21:27
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Футбол | 08.05.2026, 11:56
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
07.05.2026, 23:51 190
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 22
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 2
Футзал
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 9
Теннис
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем