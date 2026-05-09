ВИДЕО. Шедевр от Ильи. Забарный привел в восторг Луиса Энрике на тренировке
Украинец забил эффектный гол
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отметился эффектным ударом в девятку ворот на тренировке своей команды.
23-летний игрок пробивал по мячу из-за пределов штрафной. Мяч после его удара полетел точь-в-точь в правую от вратаря девятку без каких-либо шансов для него. Этим ударом украинец заставил улыбнуться главного тренера парижан Луиса Энрике.
В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 33 матча, в которых отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Ранее французский журналист Улисс Ламас назвал Забарного неудачником.
Une dernière frappe pour finir l'entrainement du PSG, Illya Zabarnyi s'en charge #football #psg #uefa #paris #zabarnyi #parissg #luisenrique #kvara pic.twitter.com/Lgrq2HdRoK— Foot01 (@Foot01_com) May 8, 2026
