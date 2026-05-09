ФОТО. Мудрика не узнать. Футболист сборной Украины посетил матч Шахтера
Вингера лондонского «Челси» заметили на полуфинале Лиги конференций, который состоялся 7 мая
В четверг, 7 мая, состоялся второй матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретились английский «Кристал Пэлас» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2.
Поединок украинской команды посетил вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который из-за обвинений в употреблении допинга получил дисквалификацию на четыре года.
Некоторые поклонники 25-летнего футболиста сначала не узнали игрока, который серьезно изменил имидж с момента последнего выхода на футбольное поле.
Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В футболке лондонского клуба провел 73 матча, забил десять голов и отдал 11 результативных передач.
После своего отстранения футболист решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать дисквалификацию.
Mykhaylo Mudryk was in attendance at Crystal Palace v Shakhtar last night— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2026
