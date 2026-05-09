09 мая 2026, 12:17 | Обновлено 09 мая 2026, 12:31
ФОТО. Мудрика не узнать. Футболист сборной Украины посетил матч Шахтера

Вингера лондонского «Челси» заметили на полуфинале Лиги конференций, который состоялся 7 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 7 мая, состоялся второй матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретились английский «Кристал Пэлас» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:2.

Поединок украинской команды посетил вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который из-за обвинений в употреблении допинга получил дисквалификацию на четыре года.

Некоторые поклонники 25-летнего футболиста сначала не узнали игрока, который серьезно изменил имидж с момента последнего выхода на футбольное поле.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В футболке лондонского клуба провел 73 матча, забил десять голов и отдал 11 результативных передач.

После своего отстранения футболист решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать дисквалификацию.

ФОТО. Мудрика заметили на матче Шахтера в Лиге конференций

Николай Тытюк Источник: Instagram
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Коуч ЛНЗ: «Этот игрок все равно не был бы готов к матчу с Динамо»
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Це не Мудрик, лол. У нього зараз коротка стрижка
а может это двойник или тройник...
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
