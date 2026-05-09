Лига чемпионов09 мая 2026, 09:59 |
Гвардиола отреагировал на выход Арсенала в финал Лиги чемпионов
Пеп Гвардиола поздравил Микеля Артету
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поздравил Микеля Артету с выходом Арсенала в финал Лиги чемпионов.
Хочу поздравить Микеля и его игроков с выходом в финал – хорошо для английского футбола. Конечно, это хорошо для «Арсенала», но в то же время и для всего английского футбола, – сказал Гвардиола.
В финале ПСЖ сыграет против лондонского Арсенала. Матч ПСЖ – Арсенал запланирован на субботу, 30 мая. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.
