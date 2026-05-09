Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 9-го по 10-е мая.

Чемпионат Англии

36 тур

9.05.2026

«Ливерпуль» – «Челси»

Кризисный «Ливерпуль» против кризисного, кризисного «Челси». Чемпион минувшего сезона – уже официально экс-чемпион. Но «красные» могут похвастаться, хотя бы, попаданием в новый сезон чемпионской Лиги. А вот что касается «Челси»… Сезон для «синих» – откровенный крах. Если не сказать более резко. Казалось бы, в лице Энцо Марески «пенсионеры» наконец-то нашли адекватного и соответствующего клубному статусу тренера, но после того, как Мареску показательно выставили за дверь, дела команды – дрянь. «Игрокам «Челси» урежут зарплату, если команда не попадет в Лигу чемпионов», – под такими или примерно такими заголовками совсем недавно скрывалась надежда и мотивация. Но теперь уже все накрылось медным тазом: «Челси» в новом сезоне в ЛЧ не попадет. А может и вовсе остаться без еврокубков. В команде – разброд и шатания, плюс куча травмированных. В «Ливере» ненамного лучше, да и ихняя «куча» травмированных еще больше, но «Челси» упал настолько низко, что шансов в этой игре у него практически не будет. Моя ставка – чистая победа хозяев.

10.05.2026

«Вест Хэм» – «Арсенал»

Несмотря на удручающую позицию «молотобойцев» в турнирной таблице (18 место), руководство лондонского клуба не намерено расставаться с главным тренером. Позиции Нуну Санту крепки. И с ним «Вест Хэм» не планирует расставаться даже в случае понижения в классе. «Вест Хэм» видит в этом тренере перспективы роста. Будь то АПЛ или Чемпионшип – без особой разницы. В глубине души я понимаю твердость позиции «молотобойцев», ведь в турнирном провале команды виновен не только тренер. Но вот сохранит ли элитную прописку «ВХ» - очень даже сомневаюсь. Тем не менее, считаю, что новоиспеченному финалисту ЛЧ в этой игре придется ой как несладко. Фаворитский статус «канониров» ни в коем случае не подвергаю сомнениям, но уж слишком много сил команда Микеля Артеты отдала в игре против «Атлетико». Хватит ли оставшихся сил еще и на «Вест Хэм»? Мой прогноз – «обе забьют». Ничуть не удивлюсь, если гости потеряют очки. Хотя более реальной лично для меня видится минимальная победа «канониров».

Чемпионат Германии

33 тур

9.05.2026

«Штутгарт» – «Байер»

Очередной решающий матч для «Штутгарта». Да и для «Байера» тоже. Совсем недавно казалось, что «швабы» никому не отдадут свое место в зоне Лиги чемпионов, тогда как «фармацевты» об этой «зоне» могут только мечтать. Но одно резкое движения – и ты уже вне «зоны». А одно правильное – и ты уже на коне. В предыдущем туре вице-чемпион минувшего сезона устроил на родной арене головомойку «Лейпцигу». А вот «Штутгарт» в лобовом выездном поединке против «Хоффенхайма» сыграл в боевую ничью. И теперь уже «Байер» в лучшей позиции – за счет лучшей разницы забитых-пропущенных. И вот очередная лобовая встреча. Фактически финал. Победитель наверняка гарантирует себе участие в новом розыгрыше ЛЧ. Мой фаворит на этот поединок – ставка «обе забьют». Мне кажется, что матч получится весьма результативным. Что же касается итогового результата, то, на мой субъективный взгляд, гости не проиграют.

Чемпионат Испании

35 тур

10.05.2026

«Барселона» – «Реал»

Царевна полей – кукуруза. А иначе и быть не могло. Матч, являющийся визитной карточкой не только чемпионата Испании, но и фактически всего континентального клубного футбола. Убери хотя бы на сезон эти две команды из Ла Лиги, и моментально Ла Лига превратится в Эредивизи. В общем, матч, не требующий ни рекомендаций, ни лишних эпитетов. Живая (и неживая тоже) классика. Футбольная классика в самом что ни на есть образе и подобии. А тут еще так подвернулось волею календаря и обстоятельств, что в этом поединке «блауграна» может оформить свой очередной чемпионский титул. Для этого «Барсе» достаточно не проиграть. Однако я более чем уверен, что каталонцы будут лезть из кожи вон, дабы не просто оформить титул, а оформить его на глазах у злейшего врага, победив его. Мне кажется, мотивации и еще раз мотивации «Барселоне» должно хватить для победы над «сливочными».

Чемпионат Италии

36 тур

9.05.2026

«Лацио» – «Интер»

Мы так давно не виделись, но вскорости встретимся снова. Этот матч – буквальная копия финала Кубка Италии, который состоится 13 мая. А еще этот матч – первый для «Интера» в статусе новоиспеченного чемпиона. Не удивлюсь, если Киву даст некоторым своим подопечным передохнуть. С другой стороны, не удивлюсь, если примеру наставника миланцев последует и Сарри. Для «лациале» предстоящий кубковый финал – шанс спасти сезон и квалифицироваться в Лигу Европы. Посему матч чемпионата может превратиться для соперников в «тренировку с повышенной ответственностью». На мой взгляд, в этой игре будут забитые мячи в обе стороны, а ее итогом станет, скорее всего, ничья.

10.05.2026

«Милан» – «Аталанта»

Ни у «Милана», ни тем более у «Аталанты» запасных «аэродромов» в виде кубковых финалов нет, посему придется рвать свое в поединке чемпионата. Обе команды не блещут в последнее время, обе получили изрядную порцию критики от собственных болельщиков. Особенно это касается команды Макса Аллегри, которая в начале весны считалась главным конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто. Но теперь, в конце весны, для «россонери» будет счастьем попасть в итоговую зону ЛЧ. «Богиня» о подобном и мечтать не может. Тем не менее, бергамаски наверняка захотят испортить «Милану» обедню. Тем более, что в шести крайних очных матчах «Аталанта» не проигрывала. Мне кажется, что не проиграет и в этот раз.

Чемпионат Франции

33 тур

10.05.2026

«Тулуза» – «Лион»

В минувшем туре, в матче за «шесть очков», команда Романа Яремчука и Паулу Фонсеки в красивом стиле победила «Ренн» и укрепилась на третьем, лигочемпионском месте в таблице. «Нам осталось провести два финала», - заявил после того поединка украинский форвард «ткачей». Первый финал – против «Тулузы». Против крепкого середняка, которому в этом сезоне не светит уже ни хорошее, ни плохое. «Тулуза» может себе позволить сыграть так, как получается, особо не усердствуя, тогда как «Лион» подобного себе не может позволить по определению. Не сомневаюсь, что гости в этой игре будут биться, будут страдать за победу. И, на мой взгляд, гости добудут викторию. Потому что, во-первых, они в разы мотивированнее соперника, а во-вторых, «Тулуза» для «ткачей» – исторически удобный оппонента. Так что моя ставка – победа «Лиона» и «обе забьют».

