Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Элина и Александра продолжают борьбу на большому турнире в столице Италии
На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определены все пары 1/16 финала.
Выступления в итальянской столице продолжают две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Александра Олейникова.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина, которая посеяна под седьмым номером, стартовала со второго раунда и выбила Ноэми Базилетти. Далее Элина встретится с Хейли Баптист.
Олейникова выиграла уже два матча, разобравшись с Петрой Марчинко и Кларой Таусон. В третьем круге Александра поборется против Линды Носковой.
WTA 1000 Рим. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя [26]
Александра Олейникова – Линда Носкова [13]
Белинда Бенчич [12] – Анна Калинская [22]
Чжэн Циньвень – Алена Остапенко
Коко Гауфф [3] – Солана Сиерра
Тейлор Таунсенд [Q] – Ива Йович [16]
Жасмин Паолини [9] – Элизе Мертенс [21]
Виктория Голубич – Мирра Андреева [8]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Ребека Масарова [Q]
Людмила Самсонова [20] – Анастасия Потапова [Q]
Наоми Осака [15] – Диана Шнайдер [19]
Элизабетта Коччаретто – Ига Свентек [4]
Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32]
Мэдисон Киз [17] – Никола Бартункова [LL]
Лаура Зигемунд – Каролина Плишкова
Александра Эала – Елена Рыбакина [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть риск, что украинский рикиши не выступит на майском турнире вообще
Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе