Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

На грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) определены все пары 1/16 финала.

Выступления в итальянской столице продолжают две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Александра Олейникова.

Свитолина, которая посеяна под седьмым номером, стартовала со второго раунда и выбила Ноэми Базилетти. Далее Элина встретится с Хейли Баптист.

Олейникова выиграла уже два матча, разобравшись с Петрой Марчинко и Кларой Таусон. В третьем круге Александра поборется против Линды Носковой.

WTA 1000 Рим. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя [26]

Александра Олейникова – Линда Носкова [13]

Белинда Бенчич [12] – Анна Калинская [22]

Чжэн Циньвень – Алена Остапенко

Коко Гауфф [3] – Солана Сиерра

Тейлор Таунсенд [Q] – Ива Йович [16]

Жасмин Паолини [9] – Элизе Мертенс [21]

Виктория Голубич – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Ребека Масарова [Q]

Людмила Самсонова [20] – Анастасия Потапова [Q]

Наоми Осака [15] – Диана Шнайдер [19]

Элизабетта Коччаретто – Ига Свентек [4]

Элина Свитолина [7] – Хейли Баптист [32]

Мэдисон Киз [17] – Никола Бартункова [LL]

Лаура Зигемунд – Каролина Плишкова

Александра Эала – Елена Рыбакина [2]