Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять мячей на двоих: Леванте вырвал важную победу над Осасуной
Чемпионат Испании
Леванте
08.05.2026 22:00 – FT 3 : 2
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 мая 2026, 23:59 | Обновлено 09 мая 2026, 01:04
45
0

Пять мячей на двоих: Леванте вырвал важную победу над Осасуной

Этта Эйонг принес победу команде из Валенсии

08 мая 2026, 23:59 | Обновлено 09 мая 2026, 01:04
45
0
Пять мячей на двоих: Леванте вырвал важную победу над Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine. Леванте

В пятницу, 8 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Осасуной».

Команды встретились на стадионе «Сиюдад де Валенсия».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Уже к 11-й минуте гости вели со счетом 2:0, но команда из Валенсии все равно совершила яркий камбек – дубль Виктора Гарсии и победный мяч Эйонга на 90-й минуте принесли хозяевам поля важнейшие три очка.

«Леванте» с 36 очками занимает 19-е место турнирной таблицы, до спасительной 17-й позиции – 1 пункт. «Осасуна» с 42 баллами – десятая.

Чемпионат Испании. 35-й тур

Леванте – Осасуна – 3:2

Голы: Гарсия, 31, 37, Эйонг, 90 – Тольян, 3 (автогол), Будимир, 11

Видео голов и обзор матча:

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 34 29 1 4 89 - 31 10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 88
2 Реал Мадрид 34 24 5 5 70 - 31 10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 77
3 Вильярреал 34 21 5 8 64 - 39 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 68
4 Атлетико Мадрид 34 19 6 9 58 - 37 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 63
5 Бетис 34 13 14 7 52 - 41 09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 53
6 Сельта 34 12 11 11 48 - 44 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 47
7 Хетафе 34 13 5 16 28 - 36 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44
8 Атлетик Бильбао 34 13 5 16 40 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44
9 Реал Сосьедад 34 11 10 13 52 - 53 09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 43
10 Осасуна 34 11 9 14 40 - 42 12.05.26 22:30 Осасуна - Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 42
11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35 - 41 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 42
12 Валенсия 34 10 9 15 37 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 39
13 Эспаньол 34 10 9 15 37 - 51 09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 39
14 Эльче 34 9 11 14 45 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 38
15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38
16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38
17 Севилья 34 10 7 17 41 - 55 09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 37
18 Алавес 34 9 9 16 40 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 36
19 Леванте 34 8 9 17 38 - 55 12.05.26 20:00 Сельта - Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 33
20 Реал Овьедо 34 6 10 18 26 - 54 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 28
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте), асcист Алан Маттурро.
45’
Серхио Эррера (Осасуна) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Гарсия (Леванте), асcист Ориоль Рей.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Гарсия (Леванте), асcист Пабло Мартинес.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна), асcист Абель Бретонес.
3’
ГОЛ ! Автогол забил Джереми Тольян (Леванте).
По теме:
МЕССИ: «Этот игрок напоминает меня в начале карьеры»
Рекордный штраф за драку. Реал вынес серьезное наказание для игроков
Лидер Реала выступил с заявлением после драки с одноклубником
Леванте Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карл Этта Эйонг Анте Будимир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08 мая 2026, 07:37 8
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение

Вратарь может перейти в «Интер»

Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 08 мая 2026, 23:02 27
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея

Вспоминаем, каким был последний год, в котором команда Украины выступала в элите

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
Футбол | 08.05.2026, 07:07
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08.05.2026, 07:30
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Футбол | 08.05.2026, 23:35
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
ФОТО. Зинченко вернулся в Лондон вместе с семьей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 165
Хоккей
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
07.05.2026, 07:32 4
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем