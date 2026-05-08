Пять мячей на двоих: Леванте вырвал важную победу над Осасуной

В пятницу, 8 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Осасуной».

Команды встретились на стадионе «Сиюдад де Валенсия».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Уже к 11-й минуте гости вели со счетом 2:0, но команда из Валенсии все равно совершила яркий камбек – дубль Виктора Гарсии и победный мяч Эйонга на 90-й минуте принесли хозяевам поля важнейшие три очка.

«Леванте» с 36 очками занимает 19-е место турнирной таблицы, до спасительной 17-й позиции – 1 пункт. «Осасуна» с 42 баллами – десятая.

Чемпионат Испании. 35-й тур

Леванте – Осасуна – 3:2

Голы: Гарсия, 31, 37, Эйонг, 90 – Тольян, 3 (автогол), Будимир, 11

Видео голов и обзор матча:

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.