Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не нужно плакать, этот человек очень хорошо подходит»
Шевченко – о Мальдини
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал возможное включение легендарного Паоло Мальдини в состав нового руководства итальянского футбола.
«Я думаю, не нужно жаловаться или плакать – важно снова найти себя. Италия – великая футбольная нация, у которой всегда были выдающиеся чемпионы. Есть талант, есть организация, нужно лишь сохранять веру.
Мальдини может стать одним из таких людей. Но нужно спросить самого Паоло, чем он хочет заниматься. Человек с его опытом, авторитетом и лидерскими качествами был бы чрезвычайно важен для итальянского футбола.
В сложные времена критиковать легко, однако главное сейчас – найти правильных людей, которые помогут итальянскому футболу вернуться на вершину», – сказал Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Потрібно скіглити та скавчати, як робимо це ми динамівці коли наша команда втрачає очки, в втрачає вона їх часто