Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не нужно плакать, этот человек очень хорошо подходит»

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал возможное включение легендарного Паоло Мальдини в состав нового руководства итальянского футбола.

«Я думаю, не нужно жаловаться или плакать – важно снова найти себя. Италия – великая футбольная нация, у которой всегда были выдающиеся чемпионы. Есть талант, есть организация, нужно лишь сохранять веру.

Мальдини может стать одним из таких людей. Но нужно спросить самого Паоло, чем он хочет заниматься. Человек с его опытом, авторитетом и лидерскими качествами был бы чрезвычайно важен для итальянского футбола.

В сложные времена критиковать легко, однако главное сейчас – найти правильных людей, которые помогут итальянскому футболу вернуться на вершину», – сказал Шевченко.