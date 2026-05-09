Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не нужно плакать, этот человек очень хорошо подходит»
Италия
09 мая 2026, 23:22 |
675
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не нужно плакать, этот человек очень хорошо подходит»

Шевченко – о Мальдини

09 мая 2026, 23:22 |
675
1 Comments
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не нужно плакать, этот человек очень хорошо подходит»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал возможное включение легендарного Паоло Мальдини в состав нового руководства итальянского футбола.

«Я думаю, не нужно жаловаться или плакать – важно снова найти себя. Италия – великая футбольная нация, у которой всегда были выдающиеся чемпионы. Есть талант, есть организация, нужно лишь сохранять веру.

Мальдини может стать одним из таких людей. Но нужно спросить самого Паоло, чем он хочет заниматься. Человек с его опытом, авторитетом и лидерскими качествами был бы чрезвычайно важен для итальянского футбола.

В сложные времена критиковать легко, однако главное сейчас – найти правильных людей, которые помогут итальянскому футболу вернуться на вершину», – сказал Шевченко.

По теме:
Шевченко назвал игрока, на которого равнялся, когда выиграл Золотой мяч
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Эта победа стала для меня воплощением мечты»
Известно, как УАФ будет выбирать нового тренера сборной Украины
Андрей Шевченко Паоло Мальдини
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09 мая 2026, 08:01 0
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко

Браун – о бое Александра против Кабайела

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08 мая 2026, 22:59 192
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею

Спасибо нашей команде и сборной Литвы

Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком
Футбол | 09.05.2026, 21:23
Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком
Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Футбол | 09.05.2026, 20:05
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2026, 21:27
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Жалітися і плакати не потрібно
Потрібно скіглити та скавчати, як робимо це ми динамівці коли наша команда втрачає очки, в втрачає вона їх часто 
Ответить
0
Популярные новости
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 41
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 24
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем