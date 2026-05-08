Экс-игрок сборной Украины: «Перед возвращением в ЛЧ Шахтеру нужно усиление»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, отставание в каких компонентах помешало «горнякам» взять реванш в полуфинальном ответном матче Лиги конференций с английским клубом «Кристал Пэлас», в котором лондонцы взяли верх – 2:1.

«Прежде всего, в тактике. Главный тренер хозяев Оливер Гласнер построил так игру своей команды, чтобы ее «козыри» приносили больше пользы. В частности, имею в виду преимущество в антропометрии. Дончане могли создать проблемы английскому клубу если бы нагнетали темп, часто меняли направление атак, были агрессивными в среднем блоке, использовавшие пространство между линиями. Однако это удавалось не всегда. Игра «горняков» не производила цельного впечатления. Хотя ход событий в первом тайме где-то давал основания надеяться, что, по крайней мере, «Шахтер» не проиграет.

Но после перерыва хозяева действовали более слаженно, были активными на флангах и склонили чашу весов на свою сторону.

Эти поединки с представителем топ-чемпионата послужили для футболистов «Шахтера» проверкой сил перед возвращением в Лигу чемпионов. Среди «горняков» достаточно индивидуально сильных исполнителей, хотя сыгранности еще не хватает. По-моему, команда должна действовать более гибко и в тактическом плане. К счастью, время для усовершенствования еще есть. Однако бросается в глаза, что позиции в центре обороны в опорной зоне требуют усиления».