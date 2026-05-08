Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Перед возвращением в ЛЧ Шахтеру нужно усиление»
Лига конференций
08 мая 2026, 23:23 |
308
0

Экс-игрок сборной Украины: «Перед возвращением в ЛЧ Шахтеру нужно усиление»

Адриан Пуканыч оценил выступление «горняков» в Лиге конференций

08 мая 2026, 23:23 |
308
0
Экс-игрок сборной Украины: «Перед возвращением в ЛЧ Шахтеру нужно усиление»
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, отставание в каких компонентах помешало «горнякам» взять реванш в полуфинальном ответном матче Лиги конференций с английским клубом «Кристал Пэлас», в котором лондонцы взяли верх – 2:1.

«Прежде всего, в тактике. Главный тренер хозяев Оливер Гласнер построил так игру своей команды, чтобы ее «козыри» приносили больше пользы. В частности, имею в виду преимущество в антропометрии. Дончане могли создать проблемы английскому клубу если бы нагнетали темп, часто меняли направление атак, были агрессивными в среднем блоке, использовавшие пространство между линиями. Однако это удавалось не всегда. Игра «горняков» не производила цельного впечатления. Хотя ход событий в первом тайме где-то давал основания надеяться, что, по крайней мере, «Шахтер» не проиграет.

Но после перерыва хозяева действовали более слаженно, были активными на флангах и склонили чашу весов на свою сторону.

Эти поединки с представителем топ-чемпионата послужили для футболистов «Шахтера» проверкой сил перед возвращением в Лигу чемпионов. Среди «горняков» достаточно индивидуально сильных исполнителей, хотя сыгранности еще не хватает. По-моему, команда должна действовать более гибко и в тактическом плане. К счастью, время для усовершенствования еще есть. Однако бросается в глаза, что позиции в центре обороны в опорной зоне требуют усиления».

По теме:
У нескольких легионеров Карпат неожиданно возникли проблемы со здоровьем
Эксперт: «Страшно за Шахтер в ЛЧ, проходных команд там не будет»
Гол игрока Шахтера признан лучшим в Лиге конференций
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций инсайд Мнение эксперта Кристал Пэлас - Шахтер Адриан Пуканыч
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Хоккей | 08 мая 2026, 23:02 27
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея
Каким был мир, когда Украина в последний раз играла в элите мирового хоккея

Вспоминаем, каким был последний год, в котором команда Украины выступала в элите

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08 мая 2026, 07:30 12
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица

Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту

Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Торино одержал волевую победу над Сассуоло
Футбол | 08.05.2026, 23:40
Торино одержал волевую победу над Сассуоло
Торино одержал волевую победу над Сассуоло
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Футбол | 08.05.2026, 08:09
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 24
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
08.05.2026, 08:26 2
Бокс
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 68
Хоккей
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем