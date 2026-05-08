Гол игрока Шахтера признан лучшим в Лиге конференций
Эгиналду получил признание от УЕФА
Гол бразильского нападающего «Шахтера» Эгиналду в ворота «Кристал Пэлас» победил в голосовании за звание лучшего гола в рамках очередного игрового дня в Лиге конференций.
21-летний футболист отличился в ответном матче 1/2 финала турнира. УЕФА провел голосование среди болельщиков за лучший гол, и именно голевой момент бразильца получил наибольшее количество голосов. Однако это не помогло «Шахтеру» выиграть и пройти в финальную стадию. На гол Эгиналду английская команда ответила двумя голами в ворота Дмитрия Ризника. По итогам обеих встреч «горняки» уступили со счетом 2:5.
«Кристал Пэлас» сыграет финальный матч Лиги конференций против «Райо Вальекано». Поединок запланирован на 27 мая, он пройдет в Лейпциге.
Eguinaldo's stunner or Sarr sealing Crystal Palace's #UECLfinal spot? 🤔#UECLGOTD | @FlixBus_DE— UEFA Conference League (@Conf_League) May 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
