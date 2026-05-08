Лига конференций08 мая 2026, 20:31 | Обновлено 08 мая 2026, 20:50
686
3
Украинец из Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Sofascore отметил Матвиенко
Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко вошел в символическую сборную игрового дня Лиги конференций по версии статистического портала Sofascore.
Накануне «Шахтер» уступил в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по итогам двух матчей). Лидер обороны «горняков» стал единственным игроком украинской команды в списке. Его выступление в матче оценили на 7,9 балла.
Из игроков «Пэлас» в сборную попали трое – Исмаила Сарр, Адам Уортон и Тайрик Митчелл.
Матвієнко - просто неймовірний захисник
А у Попова какая? 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
