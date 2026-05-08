Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 мая 2026, 21:39 | Обновлено 08 мая 2026, 21:44
Фулхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 9 мая в 17:00 по Киеву

В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Несмотря на неудачное начало, в целом сезон проходит для коллектива вполне неплохо. После 35 туров Премьер-лиги на балансе «дачников» уже 48 очков, что пока позволяют им находиться на 11-й строчке общего зачета. Расстояние от топ-6, место в котором потенциально может разрешить участие в Лиге чемпионов, за 3 игры до завершения соревнований составляет всего 4 балла.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Мидлсбро» и «Сток Сити», однако на стадии 1/8 финала потерпели минимальное поражение против «Саутгемптона».

В последнем сезоне Андони Ираолы во главе «вишен» клуб демонстрирует прекрасные результаты, особенно учитывая затяжник кризисный период с ноября по январь. В общем, после 35 матчей Премьер-лиги на балансе команды уже 52 балла, что пока позволяют ей находиться на 6-й строчке общего зачета. И от 5-го и от 12-го места клуб отделяет всего 6 зачетных пунктов.

Однако в Кубке Англии путь клуба оказался чрезвычайно коротким – еще на стадии 1/32 финала «вишни» потерпели поражение в серии пенальти против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Борнмут». На балансе команды за этот отрезок 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 победы завоевал «Фулхэм».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге продолжается уже 15 игр подряд.
  • Лишь в 1/8 предыдущих матчей «Фулхэма» забивали обе команды.
  • «Фулхэм» победил в 6/9 последних домашних поединках.
  • Только в 1/8 предыдущих матчах «Фулхэма» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.85 по линии БК betking.

