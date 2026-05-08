  4. ХОЛОД: «У Кривбасса был лишь один полумомент, нам просто не повезло»
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 21:28 | Обновлено 08 мая 2026, 21:34
Защитник «Карпат» считает, что команда проиграла несправедливо

ФК Карпаты Львов. Виталий Холод

Защитник «Карпат» Виталий Холод прокомментировал поражение львовян в выездном матче 27-го тура УПЛ с «Кривбассом» (0:1). Единственный гол в матче на 32-й минуте забил нападающий хозяев Ассан Сек.

– Я очень расстроен. У соперника был один момент, точнее, полумомент. Задерака дезориентировал меня. Вроде бы бил по воротам, но не попал по мячу. Нам просто не повезло. Возможно, в предыдущих матчах удача была на нашей стороне, но точно не сегодня.

– Действия Максима Задераки привели к тому, что ты не договорился с Назаром Домчаком?

– Задерака просто не попал по мячу. Его партнер фактически оказался перед пустыми воротами. Очень досадный эпизод. Я бы не сказал, что «Кривбасс» создал много моментов. В концовке у них было несколько контратак. Только потому, что мы начали раскрываться и бежать вперед.

– Один из нереализованных моментов возник после твоей длинной передачи на Яна Костенко. Чего не хватило в том эпизоде?

– Ян обыгрывал вратаря, однако его подстраховали. Костенко удалось прострелить на Карабина, но мяч в сетке не оказался. Такое бывает. «Кривбасс» раньше много пропускал, а сегодня голкипер поймал кураж и, наоборот, сыграл очень надежно.

– Сильно досаждал обороне «Карпат» Глейкер Мендоса. Он не отличился результативными действиями, значит, в целом вы с его нейтрализацией справились?

– Мы тщательно анализировали его игру и в целом всех футболистов соперника. Знали сильные стороны этих игроков. Считаю, что Мендосу мы в целом нейтрализовали, но матч всё равно проиграли. Поэтому все это не имеет значения.

После 27 туров «Карпаты» занимают девятое место в турнирной таблице УПЛ с 37 очками. Следующий матч команда Франсиско Фернандеса проведет также на выезде против «Металлиста 1925».

