Возвращение Кочергина. Ракув обыграл Корону в чемпионате Польши
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0
В пятницу, 8 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Польши между «Ракувом» и «Короной».
Поединок проходил на «Местном стадионе» в Ченстохове.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева добыли победу со счетом 2:0.
Впервые с 2 мая 2025 года на поле вышел украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин. Такой большой отрезок он пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.
Чемпионат Польши. 32-й тур
Ракув – Корона – 2:0
Голы: Диаби, 48, Мулат, 57
Фото матча:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|31
|15
|10
|6
|56 - 41
|16.05.26 21:15 Радомяк - Лех02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Лех 4:0 Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех
|55
|2
|Гурник Забже
|30
|14
|7
|9
|43 - 34
|09.05.26 21:15 Гурник Забже - Заглембе Л24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже
|49
|3
|Ракув
|31
|14
|7
|10
|45 - 37
|13.05.26 21:30 Ракув - Ягеллония08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце25.04.26 Лехия 1:2 Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь
|49
|4
|Катовице
|31
|14
|5
|12
|48 - 42
|10.05.26 13:15 Пяст - Катовице03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк
|47
|5
|Ягеллония
|30
|12
|10
|8
|48 - 37
|09.05.26 18:30 Ягеллония - Погонь Щецин24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк
|46
|6
|Заглембе Л
|31
|12
|9
|10
|43 - 36
|09.05.26 21:15 Гурник Забже - Заглембе Л03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л
|45
|7
|Висла Плоцк
|31
|12
|9
|10
|32 - 31
|10.05.26 15:45 Висла Плоцк - Мотор Люблин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк
|45
|8
|Радомяк
|31
|11
|10
|10
|49 - 44
|11.05.26 20:00 Краковия - Радомяк04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин
|43
|9
|Погонь Щецин
|31
|12
|5
|14
|43 - 45
|09.05.26 18:30 Ягеллония - Погонь Щецин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия
|41
|10
|Пяст
|31
|11
|7
|13
|40 - 41
|10.05.26 13:15 Пяст - Катовице01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст27.04.26 Пяст 4:1 Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст
|40
|11
|Легия
|31
|9
|13
|9
|35 - 36
|10.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Легия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Лех 4:0 Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия
|40
|12
|Корона Кельце
|32
|10
|9
|13
|38 - 39
|15.05.26 21:30 Корона Кельце - Видзев Лодзь08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония
|39
|13
|Краковия
|31
|9
|12
|10
|35 - 38
|11.05.26 20:00 Краковия - Радомяк03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Краковия 2:2 Арка04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия
|39
|14
|Мотор Люблин
|31
|9
|12
|10
|39 - 46
|10.05.26 15:45 Висла Плоцк - Мотор Люблин02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин
|39
|15
|Лехия
|31
|12
|7
|12
|58 - 57
|09.05.26 15:45 Видзев Лодзь - Лехия04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия25.04.26 Лехия 1:2 Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце
|38
|16
|Видзев Лодзь
|31
|10
|6
|15
|36 - 38
|09.05.26 15:45 Видзев Лодзь - Лехия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь
|36
|17
|Арка
|30
|9
|7
|14
|31 - 54
|13.05.26 19:00 Арка - Гурник Забже27.04.26 Пяст 4:1 Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония12.04.26 Краковия 2:2 Арка07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка
|34
|18
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|7
|17
|37 - 60
|10.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Легия03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст
|28
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболистам нравилось работать с Мальдерой
Жена украинского боксёра рассказала, как закончились их первые отношения