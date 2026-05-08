Возвращение Кочергина. Ракув обыграл Корону в чемпионате Польши

08 мая 2026, 21:13 | Обновлено 08 мая 2026, 21:36
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0

В пятницу, 8 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Польши между «Ракувом» и «Короной».

Поединок проходил на «Местном стадионе» в Ченстохове.

Хозяева добыли победу со счетом 2:0.

Впервые с 2 мая 2025 года на поле вышел украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин. Такой большой отрезок он пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.

Чемпионат Польши. 32-й тур

Ракув – Корона – 2:0

Голы: Диаби, 48, Мулат, 57

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 31 15 10 6 56 - 41 16.05.26 21:15 Радомяк - Лех02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Лех 4:0 Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех 55
2 Гурник Забже 30 14 7 9 43 - 34 09.05.26 21:15 Гурник Забже - Заглембе Л24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия22.03.26 Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже 49
3 Ракув 31 14 7 10 45 - 37 13.05.26 21:30 Ракув - Ягеллония08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце25.04.26 Лехия 1:2 Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь 49
4 Катовице 31 14 5 12 48 - 42 10.05.26 13:15 Пяст - Катовице03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Лех 3:3 Катовице04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк 47
5 Ягеллония 30 12 10 8 48 - 37 09.05.26 18:30 Ягеллония - Погонь Щецин24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония04.04.26 Ягеллония 0:0 Лех21.03.26 Ягеллония 1:2 Висла Плоцк 46
6 Заглембе Л 31 12 9 10 43 - 36 09.05.26 21:15 Гурник Забже - Заглембе Л03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л 45
7 Висла Плоцк 31 12 9 10 32 - 31 10.05.26 15:45 Висла Плоцк - Мотор Люблин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия04.04.26 Катовице 1:0 Висла Плоцк 45
8 Радомяк 31 11 10 10 49 - 44 11.05.26 20:00 Краковия - Радомяк04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Заглембе Л 1:0 Радомяк06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин 43
9 Погонь Щецин 31 12 5 14 43 - 45 09.05.26 18:30 Ягеллония - Погонь Щецин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия 41
10 Пяст 31 11 7 13 40 - 41 10.05.26 13:15 Пяст - Катовице01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст27.04.26 Пяст 4:1 Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст13.04.26 Пяст 0:2 Погонь Щецин06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст 40
11 Легия 31 9 13 9 35 - 36 10.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Легия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Лех 4:0 Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л11.04.26 Легия 1:1 Гурник Забже06.04.26 Погонь Щецин 0:2 Легия 40
12 Корона Кельце 32 10 9 13 38 - 39 15.05.26 21:30 Корона Кельце - Видзев Лодзь08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце10.04.26 Корона Кельце 1:1 Ягеллония 39
13 Краковия 31 9 12 10 35 - 38 11.05.26 20:00 Краковия - Радомяк03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия12.04.26 Краковия 2:2 Арка04.04.26 Гурник Забже 3:0 Краковия 39
14 Мотор Люблин 31 9 12 10 39 - 46 10.05.26 15:45 Висла Плоцк - Мотор Люблин02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин12.04.26 Мотор Люблин 1:1 Ракув06.04.26 Радомяк 1:1 Мотор Люблин 39
15 Лехия 31 12 7 12 58 - 57 09.05.26 15:45 Видзев Лодзь - Лехия04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия25.04.26 Лехия 1:2 Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст10.04.26 Висла Плоцк 1:0 Лехия06.04.26 Лехия 4:2 Корона Кельце 38
16 Видзев Лодзь 31 10 6 15 36 - 38 09.05.26 15:45 Видзев Лодзь - Лехия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица04.04.26 Ракув 1:1 Видзев Лодзь 36
17 Арка 30 9 7 14 31 - 54 13.05.26 19:00 Арка - Гурник Забже27.04.26 Пяст 4:1 Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония12.04.26 Краковия 2:2 Арка07.04.26 Арка 3:1 Заглембе Л22.03.26 Корона Кельце 3:0 Арка 34
18 Брук-Бет Термалица 31 7 7 17 37 - 60 10.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Легия03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк11.04.26 Видзев Лодзь 1:0 Брук-Бет Термалица06.04.26 Брук-Бет Термалица 3:2 Пяст 28
