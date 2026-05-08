Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме
8 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) начнет выступления на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под седьмым номером, сыграет против квалифайера Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). Поединок начнется пятым запуском на Supertennis Arena после игры Баэс – Бублик. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Симоной Вальтерт, либо с Хейли Баптист.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бабукарр Фаал может продолжить карьеру в киевское клубе
Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси