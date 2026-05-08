Элина Свитолина – Ноэми Базилетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) начнет выступления на грунтовом турнире WTА 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под седьмым номером, сыграет против квалифайера Ноэми Базилетти (Италия, WTA 427). Поединок начнется пятым запуском на Supertennis Arena после игры Баэс – Бублик. Ориентировочное время начала встречи – 20:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Симоной Вальтерт, либо с Хейли Баптист.

