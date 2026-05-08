ОФИЦИАЛЬНО. Названы два ближайших соперника сборной Украины
Как и ожидалось, соперниками станут Польша и Дания
Украинская ассоциация футбола объявила о проведении контрольного матча против Польши. Встреча состоится 31 мая во Вроцлаве.
Ранее было подтверждено, что 7 июня сборная Украины сыграет против национальной команды Дании. Матч пройдет в Оденсе.
Все три команды не вышли на ЧМ-2026 и будут готовиться уже к осенним матчам Лиги наций.
Матчи сборной Украины против Польши и Дании станут первыми для нового тренера сборной Украины. УАФ пока не объявила, кто заменит Сергея Реброва, но ожидается, что команду возглавит Андреа Мальдера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб накажет обоих игроков
Максим Кличко решил выступать за команду Университета Восточной Каролины