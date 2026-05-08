ОФИЦИАЛЬНО. Названы два ближайших соперника сборной Украины

Украинская ассоциация футбола объявила о проведении контрольного матча против Польши. Встреча состоится 31 мая во Вроцлаве.

Ранее было подтверждено, что 7 июня сборная Украины сыграет против национальной команды Дании. Матч пройдет в Оденсе.

Все три команды не вышли на ЧМ-2026 и будут готовиться уже к осенним матчам Лиги наций.

Матчи сборной Украины против Польши и Дании станут первыми для нового тренера сборной Украины. УАФ пока не объявила, кто заменит Сергея Реброва, но ожидается, что команду возглавит Андреа Мальдера.