Реванша не будет. Де Минаур вылетел от 106-й ракетки на старте Рима
Алекс проиграл Маттео Арнальди в поединке 1/32 финала
Австралийский теннисист, шестой сеяный Алекс де Минаур (ATP 8) сенсационно проиграл поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Де Минаур уступил итальянцу Маттео Арнальди (ATP 106) в трех сетах за 2 часа и 57 минут – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Арнальди в 1/16 финала сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром, которому де Минаур сенсационно проиграл стартовый поединок на тысячнике в Мадриде.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Алекс де Минаур [6] – Маттео Арнальди [WC] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6
What an atmosphere.— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2026
What a performance by Matteo Arnaldi 😨#IBI26 pic.twitter.com/mkH4lUFS1m
