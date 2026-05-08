Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Реванша не будет. Де Минаур вылетел от 106-й ракетки на старте Рима
ATP
08 мая 2026, 15:26 | Обновлено 08 мая 2026, 15:36
105
0

Реванша не будет. Де Минаур вылетел от 106-й ракетки на старте Рима

Алекс проиграл Маттео Арнальди в поединке 1/32 финала

08 мая 2026, 15:26 | Обновлено 08 мая 2026, 15:36
105
0
Реванша не будет. Де Минаур вылетел от 106-й ракетки на старте Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист, шестой сеяный Алекс де Минаур (ATP 8) сенсационно проиграл поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Де Минаур уступил итальянцу Маттео Арнальди (ATP 106) в трех сетах за 2 часа и 57 минут – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Арнальди в 1/16 финала сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром, которому де Минаур сенсационно проиграл стартовый поединок на тысячнике в Мадриде.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Алекс де Минаур [6] – Маттео Арнальди [WC] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6

Фотогалерея матча

По теме:
Циципас проиграл стартовый поединок на Мастерсе в Риме
Игровой день в Риме завершен досрочно. Матч Стародубцевой перенесен
Синнер, Зверев, Джокович. Состоялся жребий турнира ATP 1000 в Риме
Маттео Арнальди Алекс де Минаур ATP Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07 мая 2026, 16:45 14
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины

Литва проиграла по буллитам

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Теннис | 07 мая 2026, 19:50 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 04–10.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08.05.2026, 07:30
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 08.05.2026, 10:47
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
«Матч с Динамо покажет, чего хочет ЛНЗ». Ткаченко – о предстоящем туре УПЛ
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Теннис | 07.05.2026, 17:10
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 13
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 6
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
07.05.2026, 07:55 11
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 6
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем