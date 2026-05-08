ОФИЦИАЛЬНО. Бавария потеряла топ-игрока после матча с ПСЖ

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служа немецкого клуба.

25-летний фулбек получил повреждение задней поверхности левого бедра в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). Пропустит игрок около четырех недель.

В текущем сезоне на счету Альфонсо Дэвиса 23 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией».