  ОФИЦИАЛЬНО. Бавария потеряла топ-игрока после матча с ПСЖ
08 мая 2026, 18:35 | Обновлено 08 мая 2026, 18:59
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария потеряла топ-игрока после матча с ПСЖ

Травму получил защитник мюнхенского гранда Альфонсо Дэвис

Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис выбыл из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служа немецкого клуба.

25-летний фулбек получил повреждение задней поверхности левого бедра в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). Пропустит игрок около четырех недель.

В текущем сезоне на счету Альфонсо Дэвиса 23 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией».

