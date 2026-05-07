Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Нойер. Переговоры уже идут
Немец приближается к продлению контракта с «Баварией»
Немецкий голкипер Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубом и 40-летним футболистом продолжаются и находятся на финальной стадии. В ближайшее время Нойер подпишет новое соглашение с «Баварией», действующий контракт истекает летом.
В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 36 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
Ранее Йозуа Киммих дал комментарий после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов.
