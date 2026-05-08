Голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин, родившийся в стране-404, не будет представлять Норвегию на чемпионате мира.

30-летний голкипер с 2019 года живет в Норвегии, но из-за того, что в 2023 году он на правах аренды выступал за английский «Бристоль Сити», в праве представлять североевропейскую страну на межконтинентальном первенстве ему было отказано.

При этом в Федерации футбола Норвегии отметили, что они продолжают вести диалог с ФИФА касательно Хайкина и ждут разъяснений. Окончательный состав сборной Норвегии на турнир будет объявлен 21 мая.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

