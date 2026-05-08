  4. ФИФА не разрешила российскому футболисту сыграть на чемпионате мира
08 мая 2026, 22:05 | Обновлено 08 мая 2026, 23:02
ФИФА не разрешила российскому футболисту сыграть на чемпионате мира

Никита Хайкин на мундиаль не поедет

Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Хайкин

Голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин, родившийся в стране-404, не будет представлять Норвегию на чемпионате мира.

30-летний голкипер с 2019 года живет в Норвегии, но из-за того, что в 2023 году он на правах аренды выступал за английский «Бристоль Сити», в праве представлять североевропейскую страну на межконтинентальном первенстве ему было отказано.

При этом в Федерации футбола Норвегии отметили, что они продолжают вести диалог с ФИФА касательно Хайкина и ждут разъяснений. Окончательный состав сборной Норвегии на турнир будет объявлен 21 мая.

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось о том, что в Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ.

Александр АЛИЕВ: «Только к Миколенко нет претензий. Остальные, вы чего?»
ТРАМП: «Я бы тоже не стал платить 1000 долларов за билет на матч ЧМ-2026»
В США обсуждают налог на ставки во время ЧМ-2026
Даниил Кирияка Источник: NRK
