В Мексике возник конфликт федерации с клубами на фоне подготовки к ЧМ

Игроки чемпионата Мексики, которые не прибудут в тренировочный лагерь национальной сборной перед чемпионатом мира, будут исключены из заявки на турнир, сообщила Федерация футбола Мексики, отменив исключение, ранее предоставленное футболистам «Толуки».

Изначально клубы договорились с федерацией, что все вызванные игроки присоединятся к сборной 6 мая.

Позже федерация предоставила специальное разрешение футболистам «Толуки» остаться в клубе на ответный матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Лос-Анджелеса». Мексиканский клуб проиграл первый матч со счетом 1:2.

Это исключение вызвало критику со стороны владельца «Гвадалахары» Амаури Вергары. Впоследствии он призвал пятерых футболистов своего клуба, вызванных в сборную, вернуться для участия в четвертьфинале Клаусуры, где команда пыталась отыграть отставание 1:3 в ответном матче против «Тигрес».

«Все игроки должны прибыть в Центр высокой эффективности в Мехико. По указанию тренерского штаба любой футболист, который не явится в лагерь сегодня, будет исключен из состава на чемпионат мира», – говорится в заявлении федерации.

Спор подчеркнул растущее напряжение между клубами и национальной командой из-за доступности игроков накануне чемпионата мира, поскольку матчи внутренних турниров и международных клубных соревнований пересеклись с подготовкой к мундиалю.

«Толука», действующий чемпион страны, запрашивала разрешение оставить футболистов в распоряжении клуба еще в начале сезона. После заявления федерации клуб сообщил, что отпустит Хесуса Гальярдо и Алексиса Вегу в сборную.

«Толука» все время действовала в соответствии с регламентом федерации. Специальное разрешение было запрошено заранее, и его согласовали Лига МХ и федерация. Клуб отпустит своих футболистов и обойдется без них в сегодняшнем крайне важном ответном матче полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ», – говорится в заявлении клуба.

Несмотря на отсутствие двух основных игроков, «Толука» сумела отыграться в противостоянии с «Лос-Анджелесом», выиграв домашний матч со счетом 4:0, благодаря чему вышла в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ. В нем она 30 мая встретится с другим мексиканским клубом – «Тигрес».

Мексика, которая примет чемпионат мира вместе с США и Канадой, завершит подготовку к турниру товарищескими матчами против Ганы 22 мая, Австралии 30 мая и Сербии 4 июня, после чего 11 июня откроет турнир матчем группы А против ЮАР.